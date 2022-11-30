簡約公屋貴過居屋　每單位建築成本近90萬　本土研究社：貴夾唔飽

政府披露簡約公屋首批項目4個選址，外界本最關注是簡約公屋建築成本比公屋貴，但翻查房委會數據發現，每個簡約公屋單位的89萬建築成本不只比公屋貴，更比建築用料等質素理應高一截的居屋單位貴約17%，簡約公屋變成「簡約最貴」。



簡約公屋每個單位89萬建築成本，是以簡約公屋總建築及設計成本267億元，除興建3萬伙目標計算，不但比每個公屋單位的65萬元成本貴，亦比每個居屋單位成本約76萬高對於簡約公屋「成本價」預算為何須達267億元，當局文件未有詳細披露，《香港01》正向房屋局查詢。



本土研究社就估計，簡約公屋因始終仍要進行打樁工程，或是推高成本元兇，當簡約公屋成本、程序幾乎與傳統公屋無異（比居屋貴），但居住期只有5年，日後時可能又要拆是極不划算的「即棄住宅」，「貴夾唔飽」，倒不如將這些地皮用作興建永久性傳統公屋。



簡約公屋設計、建築工程加政府行政人手開支造價達320.9億元，只計設計及建築成本則達267.9億元，若除以政府預計提供30000個單位計算，成本高達89萬元。根據房委會今年初披露公屋及居屋建築成本預算及相關數據，目前每個公屋單位建築成本約65萬元，已較上一個年度增加4萬元，居屋建築成本則為76萬元，較前一個年度下跌14萬元，跌幅近16%。

比較三個資助性房屋項目，簡約公屋成本反而最貴。本土研究社撰文指，粗略估計簡約公屋平均每間成本高達89萬，對比起過渡性房屋的成本上限、55萬元，甚至比永久性公屋單位高出接近四成，是不划算，更冠絕其他公營房屋類型。

本土研究社表示從政府文件可看到當中端倪，就是簡約公屋仍要進行打樁工程，或是推高成本的「元兇」。該社認為簡約公屋建築成本、程序與傳統公屋無異，但居住期只有5年，簡約公屋日後亦可能會清拆，是極不划算的「即棄住宅」，建議政府倒不如將相關地皮用作興建永久性傳統公屋。