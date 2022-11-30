簡約公屋成本貴1/3　鄭泳舜：倘不可易地重用　5年後作廢好可惜

新一份《施政報告》提出興建簡約公屋，政府初步確定4幅「簡約公屋」用地選址，分別位於屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾。立法會房屋事務委員會委員鄭泳舜今日（30日）接受電台訪問，欣喜「政府有追進度」，指部分選址鄰近原有社區及具備完整配套。他提醒政府須與當區居民溝通好，避免因區內人口增加而出現交通擠塞等問題。



鄭泳舜形容政府「用錢買時間」

鄭泳舜讚賞政府急市民所急，認為「簡約公屋」為市民提供向上流動單位，現階段公布的4個選址都有吸引力，大多鄰近成熟屋邨、已有社區配套，市民可在「簡約公屋」落成後立即遷入。不過，他提到，單位確實數量尚待政府公布，但「簡約公屋」落成後，預計有數千名居民遷入，認為政府須與當區居民溝通，他以元朗攸壆路選址為例，該處鄰居元朗錦繡花園，惟附近只有兩個小巴站：「政府要同周邊居民協商，交通要做好啲，增加巴士、小巴、擴充路面，甚至設專營巴士都可以考慮。」

「簡約公屋」的興建時間和供應數量成正比，被問到該如何取捨，鄭泳舜認為要視乎選址的整體市區規劃，舉例指：「元朗錦繡花園附近，起太高對錦繡花園居民都唔公平，至於屯門嘅地大啲，可以起高啲、數量多啲。起得高就要打地基、設升降機，時間長，但都欣喜政府有追進度，當然短期內起好最好。」他呼籲政府要視穩定房屋供應數量為長遠目標：「唔好5年（供應）夠就唔起⋯⋯有好多市民都有居住問題，不過唔喺輪候冊入面。」

另外，鄭泳舜留意到「簡約公屋」平均每個單位興建成本為90萬元，而公屋單位興建成本為60萬元，認為當中差距大，政府要進一步交代：「我自己都擔心（簡約公屋）會唔會太貴，但當中可能涉及起地基、社區配套（開支），我預期簡約公屋係可搬遷，如果唔係做5年就完咗，好可惜。」他形容政府「用錢買時間」。

賴建國質疑偏遠：對市區劏房戶而言 地點好重要

全港關注劏房平台成員賴建國則對首階段公布的4個「簡約公屋」選址「相當失望」，他認為4個選址均屬偏遠地區，對市區劏房居民吸引力低：「環境好咗、環境好咗就吸引？唔係，對市區劏房居民嚟講，地點好重要，市區方便啲，工作、小朋友讀書。（簡約公屋）平，但所有嘢重新做過曬，街坊都會擔心。」

賴建國表示，明白市區選址難搵，因此認為政府要增加對劏房戶的協助，保障居住市區的劏房戶。賴說要視乎鄰近配套設施是否足夠，他留意到屯門第3A區為公屋，若社區設施不足夠，對公屋戶不公道。另外，他認為對「簡約公屋」住戶提供交通津貼，對「走動」有幫助，「工作機會、讀書都係街坊積極考慮因素」。