休班警中環扶手電梯影裙底　遭同袍當場制服　認偷拍判感化12個月

休班警在中環站扶手電梯偷拍女子裙底時，遭同袍當場制服，並發現其手機有多段女子裙底片段。他早前承認偷拍的罪名，案件今(1日)在東區法院判刑，報告指被告已感後悔，並獲家人支持，他並願意接受輔導治療，主任裁判官嚴舜儀根據報告建議，判被告接受感化12個月。



警隊畢業曾獲銀哨獎

被告余健華（29歲，警員），承認10項非法拍攝或觀察秘密部位罪，指他於今年5月24日在港鐵中環站A出口外一條近畢打街的行人天橋扶手電梯上，拍攝事主X的私密部位，為了性目的或不誠實地作出上述行為，不理會是否獲得X同意；並於同日於香港拍攝7名事主的私密部位。辯方早前求情時透露，被告自小志願成為警察，在警隊畢業時獲頒銀哨獎。

被捕後稱一時諗歪咗

案情指，被告當發當日在中環鬼鬼祟祟，便衣警員見狀尾隨，見被告跟著事主X，並見被告跟隨X乘搭往上的扶手電梯，警員在後方目睹被告將手機放在X裙底，鏡頭向上地拍攝X裙底情況。警員在其到到場增援的警員會合後，在天橋升降機位置截停被告，被告嘗試逃走，但遭4名警員合力制服。警員其後在被告手機發現一段長27秒拍攝X裙底的影片，另有9段其他人士的裙底片。被告警誡下稱：「我一時諗歪咗，先用電話影個女仔裙底」。

案件編號：ESCC1858/ 2022

被告當日被捕情形。（詳看下圖)