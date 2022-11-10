64歲男大學生用奇招偷拍中女裙底　淫漢遭警截查竟吞SD卡毁證被捕

日本經常都爆出偷拍裙底的事件，大家可能已經習以爲常。不過，相信大家聽到這次案件的細節都會懷疑自己的耳朵。犯人竟是一位64歲的大學生，他用奇招偷拍女性裙底，被警察上前審問時還將SD卡直吞入肚！



（YouTube截圖）

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日媒ANN報導，10月26日在愛知縣名古屋市的一間超級市場，64歲男大學生杉浦嘉穂被捕。他當天下午4時左右將腳伸往正在購物的34歲女性裙底，用嵌在鞋中的小型相機偷拍她。

64歲男大學生杉浦嘉穂用嵌在鞋中的小型相機偷拍34歲女性裙底被捕（YouTube截圖）

據報疑犯杉浦在退休後入學愛知縣一間大學，現在是大學4年級生。有客人看到疑犯杉浦的舉動可疑便報警，警方到場對他進行職務審問時，他竟然拔出相機中的SD卡，放進嘴裏咬碎再吞下肚，相信是企圖毀滅證據。

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其後，疑犯在調查中承認偷拍。警方沒收一對鞋並小型相機等，從片段中可看到鞋頭部分有切痕，用以收納小型相機。雖説是「小型」但相機也有一定體積，應該需要買特大碼數的鞋才能放入。

事件在網上引起熱論，有不少日本網民都驚訝於他的64歲大學生身份，調笑到：「真係活到老學到老」，「内心好年輕，但係行爲就唔可取囉」，「我想踏入老年都好似佢咁仲對學問同女人有興趣」。亦有人質疑他老年入學的真正目的是偷拍，佩服他到了這個歲數竟然還懂得將相機嵌在鞋中同時，也對他吞下SD卡「毀滅證據」的做法覺得莫名其妙。吐槽道：「每次啲偷拍癡漢犯人對唔想俾人捉到嘅執念真係好强」，「明明吞SD卡毀滅證據只會加多一條罪」……

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