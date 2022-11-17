工人鞋面藏相機再偷拍被捕　拍17女包括白雪公主裙女童　囚24周

有偷拍前科的地盤工人，把隱蔽鏡頭攝錄相機，藏在鞋面，以偷拍裙底春光。至警員街上巡邏時，發現地盤工形跡可疑，把他截停並揭發事件。警員在其手機內找到近百段裙底影片，其中17段在公眾地方拍攝，當中更有受害女童身穿白雪公主裙及校裙。地盤工早前承認17項作出有違公德的行為罪，裁判官今（17日）在西九龍法院判刑時指，地盤工是次有預謀犯案，判他監禁24星期。



17事主中16人為女童

47歲被告梁嘉偉，被控17項作出有違公德的行為罪，指他於本年6月1日至19日，在香港的商場、店舖或超級市場內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝16名女童和1名女子的裙底。

被告梁嘉偉在西九龍法院承認17項有違公德罪，判囚24周。(資料圖片)

犯人編號放枱頭提不要再犯案

辯方求情時指，被告已感後悔，服刑後會把其犯人編號置於枱頭，以提醒自己不要重犯。裁判官指，被告有兩次同類案底，是次犯案亦有預謀，又引述報告，指被告未有沒有精神問題，他過去未能與異性建立關係，因而感到自卑，認為他重犯機會高。經考慮後判被告監禁24星期。

鞋放相機襪有電池

案情指，警員於本年6月19日在街上發現被告形跡可疑，將他截停。警員在被告的右鞋發現一個隱蔽鏡頭攝錄相機，右腳的襪內則藏有電池。同時，被告的手機透過無線網絡及應用程式，接收拍攝的影片。

相機內有92段裙底影片

警方在他的手機內發現92段裙底影片，其中17段影片的拍攝地點為公眾地方。此外，警員根據事主的衣著和身高，分辨到其中16人是未成年人士，當中更有事主身穿白雪公主裙及校裙。

案件編號：WKCC 4043/2022