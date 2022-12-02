都爹利街煤氣燈見證香港百年發展　煤氣公司成立160周年義賣模型

豎立在中環都爹利街的四盞煤氣燈相信是不少市民的打卡位，其實早於1979年已被列為香港法定古蹟，目前仍繼續提供照明服務，市民有機會將這些古老煤氣燈「帶回家」。今年是香港中華煤氣有限公司成立160周年，舉辦「煤氣燈迷你模型慈善義賣」，以該四盞煤氣燈及所在的石階梯為原型，製作成迷你模型套裝，扣除成本後收益將捐贈予「香港社區網絡」，幫助少數族裔兒童。每套售價港幣160元，即日起在煤氣公司各客戶中心有售。



煤氣公司於12月舉行多項活動，包括模型義賣、Instagram有獎遊戲，以及在社交平台及港鐵月台推出全新一輯企業短片，分享煤氣公司「智慧燃展未來」的理念。

煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，都爹利街煤氣燈是煤氣公司最具象徵意義的標誌之一，亦是市民的集體回憶，陪伴大家見證香港百年發展。

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除了慈善義賣活動，煤氣公司全新一輯企業短片將於明日（3日）正式亮相，於Facebook、YouTube、WeChat等社交平台，以及在中環、金鐘、銅鑼灣、尖沙咀等十個港鐵車站月台連續兩星期播放。短片以「智慧燃展未來」為主題，楊松坤稱，選擇明日發布短片，是因為煤氣公司正式成立兩年後，亦即1864年的12月3日，在皇后大道點亮全港第一盞煤氣街燈，從此與市民的日常生活緊密相連，直到今天服務千家萬戶。

另外，煤氣公司在Instagram推出「煤氣160．全城Well燈」有獎活動，用家可發揮無限創意，透過照片講述自己與煤氣街燈的獨特故事。活動由12月3日起至明年2月11日，連續十個星期每周評選出優秀作品，優勝者將獲贈精美禮品，詳情可瀏覽煤氣公司IG (@towngashk)。