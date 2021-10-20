都爹利街煤氣燈、虎豹別墅獲頒文物保育獎　網上展出復修過程

香港建築文物保育師學會早前公布2020年香港建築文物保育大獎名單，當中活化為虎豹樂圃的虎豹別墅及南豐紗廠分別獲得活化組別的獎項；而中環都爹利街石階及煤氣路燈修復工程則獲修復組別的特別表揚獎。學會於網上設展覽，公眾可透過一系列的相片、復修的圖則、煤氣路燈的結構圖等，了解更多活化過程。



被納入活化歷史建築伙伴計劃的虎豹別墅，早前被活化成虎豹樂圃。項目為活化組別的優勝項目，當中評審小組指復修方法重現虎豹別墅的原有特色，並將創新、還原的干預加入歷史元素，令項目達到現代標準。小組認為項目可為活化歷史建築伙伴計劃豎立好的標準。

另一個於活化組別獲獎的項目為南豐紗廠，評審小組指項目成功將紗廠改造成一個當代文化中心，為社區提供一個藝術、文化與學習等體驗的平台。而項目對建築物採取的改動，除了為滿足新用途所需的結構加固外，同時能拓展空間。

中環都爹利街石階及煤氣路燈修復工程則獲得修復組別的特別表揚獎，指工程透過數碼技術，包括三維掃描及打印，修復因颱風受創的煤氣路燈。

香港建築文物保育師學會於網站內上載三個項目的資料及圖片，包括復修的圖則、舊煤氣路燈的結構圖等。