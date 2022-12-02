西營盤重建｜逾80年攤檔養活三代人　負責人憂生計　街坊人情味濃

屹立皇后大道西窄巷口已逾80年的固定小販攤檔，販賣衣服、飾品及手錶等雜貨為主，攤檔今日（2日）收到市建局通知，該區將收地重建。攤檔負責人戴女士直呼「好徬徨」，指自己靠攤檔養父母及兩名兒子，「舖頭又租唔起，都唔知點算好」。她亦感嘆該區人情味濃，街坊友善又均真，即使獲安置到其他區，相信生意亦會有影響。



+ 4

皇后大道西巷口雜貨攤檔負責人戴女士表示，該舖是朋友婆婆經營，婆婆年紀老邁，女兒移民，故幾年前幫婆婆看檔，現時靠攤檔收入供養父母及兩名分別讀中學及小學的兒子。她說，攤檔是三代生意，婆婆在該處出生，「婆婆今年都79歲，呢個檔有80幾年（歷史），嚿階磚都老過我。」

接獲通知收地發展，戴女士坦然十分徬徨，「我哋想經營，舖頭又租唔起，突然揾舖揾唔起，租金貴冇辦法」。她指攤檔薄利多銷，賺的錢剛好夠養小朋友，擔憂重建後前路茫茫，「重建咗唔知靠咩維生，驚揾唔到工，學歷又唔好，如果冇得做我唔知可以點算。」

戴女士又說，最不捨多年街坊，又稱該區人情味濃，「好似我個仔係邊行過嚟，人哋話我聽:『我係邊度見到你個仔同邊個一齊』」，即使互不相識的街坊，經過亦會點頭示好。她更稱，該區街坊友善又均真，「唔記得收錢、找多咗都會畀返我。」她稱希望可以保留原狀，因即使獲安置，搬離現區生意難免會受影響。

嘉潤粥店負責人李女士在皇后大道西開舖已有10多年，她稱以前在西環粥店工作，「出師」後自立門戶，月租6.9萬元租用現址約610呎實用面積店舖，形客「唔算平又唔算貴」，但擔憂難在同區找到同樣價格的舖位。

重建消息傳來，58歲的李女士坦言希望能讓她要做多幾年，「做多幾年60幾就退休，睇吓後生做就做，唔做就唔做，（搬遷）到時先算。」提到10幾年感情，李指粥店大多做街坊生意，不少上年紀熟客仍天天光顧，街坊感情深厚。