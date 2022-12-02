市建局啟動皇后大道西與桂香街重建　可提供180個中小型住宅單位

市區重建局今日（2日）啟動港島區西營盤「皇后大道西/桂香街」發展項目，地盤總面積約1,295平方米，屬規模較小項目。重建項目總樓面面積達10,150平方米，當中8,950平方米為住宅樓面面積，料提供約180個中小型住宅單位，每單位最細300平方呎。另會預留1,200平方米非住宅樓面面積，提供約150米公眾休憩空間，規劃期約9至12個月，項目預計2031/32年完成 ，亦是西營盤一帶第三個項目。今次項目目亦為該局在土瓜灣「五街」兩項目後，兩個月內再啟動新項目。



市建局的「皇后大道西/桂香街」發展項目地盤分界，由北面毗連崇慶里兒童遊樂場，東面毗連桂香街，南面毗東面毗連桂香街，南面毗連皇后大道西，及西面毗連正街。

按照相關條例規定，由公告首次公布日期，即今日（2日）起計的兩個月內， 公眾人士可查閱該項目的一般性質及影響的說明，以及劃定該項目的土地界線的圖則。另外，根據條例的規定，任何人如認為將會受相關項目所影響，並欲提出反對該項目的實施，可於公布期內將反對該項目的陳述書 ( 反對書 )，在不遲於明年2月2日送交市建局。

市建局總經理（規劃及設計）關以輝今日在記者會表示，局方早前在附近已展開兩個項目，其中一項目將提升德輔道西及桂香街進入崇慶里兒童遊樂場的通達性，冀會與新項目有協同效應。今次項目將進一步擴闊從皇后大道西進入遊樂場入口，改善區內休憩空間連接性及步行環境，亦會重建樓宇及更新該區建設環境。

關指，今次收地涉及約15個街號，受影響業權料約80個，涉100個住戶及20間地舖，平均樓齡約60年，現有樓宇樓高4至6層，全部無電梯，不少樓宇亦已失修，也有劏房戶，環境衛生欠佳。他預計2025/26年提出收地及補償建議，受影響住戶租戶於2026/27年遷出，整個項目2031/32年完成。

他稱，雖然近日樓價下調，但仍有波幅，而規劃期亦長達9至12個月，即2024年上半年才向業主提出收購建議，故難料收地價格及成本效應。

至於兩個月推兩項目，他指市建局冀「成熟一個推一個」，當見到舊區街坊有重建訴求、有市民所需，「會急市民所急」。他更指因今次項目較細，對市建局財政壓力不大。