西營盤重建｜失明占卜師冀原街換樓「卜過至換」　劏房戶憂被逼遷

市建局西營盤「皇后大道西/桂香街」發展項目涉及約100個住戶及20間地舖，對於舊樓重建，幾家歡喜幾家愁。有七旬失明占卜師業主稱百分百支持重建，但希望可桂香街原址安置，因現宅是風水好地：「畀返層樓任你揀一層，我都要卜過我至換㗎。」有劏房戶則稱輪候公屋已七、八年，現時用7,500元租住200呎單位，又細又貴，又擔憂會因重建被業主加租或逼遷：「我要瞓地下，（揾地方搬）困難到不得了。」



市建局今早派員到受影響單位及地舖拍門，並張貼通知。位於桂香街的昌桂樓內部較殘舊，樓梯有大片天花剝落、鋼筋外露情況，其通風窗亦積塵甚厚。

失明占卜師六人同住不欲搬離桂香街：呢度揾食方便又住咗幾十年

昌桂樓二樓單位業主譚先生三歲發燒後失明，30歲從內地到港後在西環一帶為人占卜40多年。年逾70歲的他於1998年購入現址單位，現時6人同住，包括孫仔孫女。譚表示，百分百支持收樓，但不希望搬離桂香街：「搬得遠我唔會，重建呢條街畀返我就得，我係盲公嚟，呢度揾食方便，又住咗幾十年，出入方便、揾醫生都方便。」

買現址時曾卜過適合做生意：畀返層樓我都要卜過我至換㗎

譚先生更坦言當年相中現時住址，一來認為桂香街是西環一帶最好的街道，買樓時亦曾占卜過：「第一呢度，第二正街、第三東邊街，冇斜路，又有條電車路頂住，唔洗鏟落海皮，適唔適合有冇生意先買。」他更指希望重建後可在原址樓換樓：「畀返層樓任你揀一層，我都要卜過我至換㗎喎。」

譚先生居住的唐樓有天花石屎剝落，鋼筋外露。（歐嘉樂攝）

至於收價方面，譚先生指單位實用面積約300多呎，對現時狀況十分滿意，幾年前亦與其他業主每戶出資2萬元翻新過，過去雖有發展商問價，但亦無出售。他稱心中期望可有900萬元，但出價約八成已滿意。至於會否為市建局占卜今次收樓會否順利，他笑稱：「咁我唔卜呢樣嘢，有利我就研究，冇利我唔研究。」

住了50年有感情 惟牆身裂開、天花剝落故支持重建

另一舊樓單位業主陳先生指父親從事苦力工，50多年前以10多萬購入現時單位，連同天台約有1,000呎，現時6人共住。單位內牆身有裂開情況，天花石屎剝落，大片鋼筋外露。他稱每年都會自己落手維修兩次，每次1萬元左右。他坦言曾有石屎剝落，幸好無家人受傷，有時都感擔憂，故支持重建。不過，陳指對單位有感情，父母喜歡有天台，或考慮重置落成前搬到元朗等偏遠地方村屋暫住。

輪公屋七八年無回音 劏房租戶望獲市建局安置

業主對收樓各有期望，租戶就未必。租住皇后大道西一幢唐樓大部份為劏房，每層有約6個單位。其中一劏房租客文先生坦言對覓住處感困難，因自己與太太及兒子三人申請公屋已有七八年，至今仍音訊全無：「好似死咗都未有，香港房屋政策，差！」他指現時劏房環境尚可，但月租7,500元、200多呎只有一間房，「好迫，我要瞓地下。」

他擔心今次重建業主會加租或迫切，找新住處會十分困難，「一時之間邊度揾？搬上屋搬下屋唔見一籮榖」。他希望市建局可安置租戶，「唔好話上樓，安置就得。」