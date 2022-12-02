大埔那打素確診翁擅離隔離病格　女職員勸喻時互相襲擊　院方報警

大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院今晚（2日）公布，一名九十二歲男病人因確診新冠入住隔離病房，其後病人自行鬆脫約束物品並離開隔離病格，病房職員勸喻及安排病人返回病格並再次使用約束物品時，兩人均懷疑被襲擊，大埔那打素已將個案交由警方跟進。



警方稱，11月30日晚接獲一名醫院職員報案，指一名五十四歲女職員與一名九十二歲男病人在大埔一醫院懷疑互相襲擊，經初步調查，該男病人自行鬆脫約束物品並嘗試離開隔離病格，女職員勸喻病人期間兩人懷疑以手互相襲擊，案件暫列普通襲擊，暫未有人被捕。



大埔那打素醫院一名92歲男病人，於11月16日晚上擅自離開病格，職員用約束品時兩人被襲擊，院方報警。（資料圖片）

92歲男病人意識混亂需用約束品 11.16擅離隔離病格

大埔那打素醫院指，該名九十二歲男病人因確診新冠入住隔離病房，其間意識混亂需要使用約束物品。到11月16日晚，病人自行鬆脫約束物品並離開隔離病格，病房職員勸喻及安排病人返回病格並再次使用約束物品。其間，該名職員以及病人均懷疑被襲擊。

涉事醫院職員正休假 院方：如發現不恰當行為必嚴肅跟進

該院指，已將個案交由警方跟進，涉事職員現正休假。同時，院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，亦已向病人家屬講述事件經過，會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。該院指非常重視病人安全，一向要求員工秉持嚴格的專業操守，如發現有任何不恰當行為必定會嚴肅跟進。

警方：女職員勸喻病人期間 兩人疑以手互相襲擊

警方晚上指，11月30日晚八時十七分接獲一名醫院職員報案，指一名五十四歲女職員與一名九十二歲男病人在大埔全安路一醫院懷疑互相襲擊。人員到場經初步調查，該名男病人自行鬆脫約束物品並嘗試離開隔離病格，女職員勸喻病人期間，兩人懷疑以手互相襲擊。

案件暫列普通襲擊未有人被捕 男病人續在大埔那打素治理

警方指，案件暫列普通襲擊，暫未有人被捕，而該名男病人沒有表面傷，於大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院留院治理。