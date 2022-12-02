香港新冠疫苗接種劑次突破二千萬　楊何蓓茵：一老一幼仍然大落後

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（2日） 在社交媒體發文指，香港新冠疫苗接種總劑次突破2000萬，形容是香港疫苗接種史上一個新紀錄。不過，近期疫情升溫，確診數字再次重上1萬宗，楊何蓓茵稱「一老一幼」的接種情況仍然大落後，又提到第五波至今，已有11名11歲或以下確診兒童離世，令人憂心，呼籲家長盡快為子女安排接種疫苗。



新冠疫苗接種總劑次突破2000萬。（楊何蓓茵Facebook圖片）

楊何蓓茵在Facebook發文表示，本港抗疫近3年，現時94.5%市民已接種第1針，92.8%市民已接種第2針，82.5%市民已接種第3針。新冠疫苗接種總劑次突破2000萬，形容是香港疫苗接種史上一個新紀錄。

楊何蓓茵指出，公務員團隊、醫護界、社福界、教育界、地區團體和其他界別參與及支持新冠疫苗接種計劃的人士，在差不多兩年中一直與我們同行抗疫之路，為接種疫苗工作付出不少心力，才有今天的紀錄，並對他們表達感謝。

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不過她指，近期疫情升溫，確診數字再次重上1萬宗，直言本港抗疫工作未有鬆懈的本錢。「一老一幼」的新冠疫苗接種情況仍然大落後，僅約21%的3歲以下小朋友接種了第1針疫苗，80歲或以上長者，第1針接種率僅約72%，稱升幅已經明顯放緩。

她又指，第五波疫情至今，已有11名11歲或以下確診兒童離世，現時仍有確診兒童在深切治療部留醫，情況實在令人憂心。

楊何蓓茵希望，家長不要低估兒童在沒有疫苗保護下染疫的影響和後遺症，盡快為子女安排接種新冠疫苗；至於長者亦要按時接種所須劑量疫苗，以獲得全面的保護，應對病毒活躍的冬天。