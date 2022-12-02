第五針｜三類人建議接種　針與針之間間距、選擇哪種疫苗一文看清

衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團會議後認為18歲以上的成人、院舍及免疫力低市民可按需要接種第五針，雖然政府暫未更新接種疫苗指引，想打第五針市民要等候政府最新公布，但以下第五針須知，一文解釋接種第五針所需條件，哪類人較有急切需要接種，讓大家有更多時間為打與不打作考慮。



▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



政府4月宣布60歲以上人士可以接種第四針疫苗，在5月21日擴大至18至59歲的市民，意味最早接種疫苗人士已相隔近最多半年未有接種疫苗。由於免疫力會隨著接種時間減少，不少專家均呼籲開放市民可以自由選擇是否接種第五劑疫苗。

聯合科學委員會昨（1日）聯同行政長官專家顧問團進行會議，討論並發出有關本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，認為18歲以上的成人、院舍及免疫力低的市民可按需要接種第五針，但其接種間隔會有不同要求。

1.院舍長者

聯合科學委員建議，已接種四劑疫苗（或已接種三劑並曾受感染）的安老院舍和殘疾人士院舍院友，可按個人需要，在接種最後一劑疫苗後三個月，再接種額外一劑疫苗。雖然專家較建議院友接種二價復必泰疫苗，但院友亦可按個人選擇接種原始病毒株疫苗。另外，院舍長者亦可以選擇接種二價復必泰疫苗作為第三針或第四針。

2.免疫力低的18歲以上市民

聯合科學委員建議，免疫力低且18歲以上的市民如已接種四劑疫苗（或已接種三劑並曾受感染），可按個人需要，在接種最後一劑疫苗後三個月，再接種額外一劑疫苗。不過，如想選擇二價復必泰疫苗作為第五針，其早前接種的四針疫苗必須有三針為原始病毒株疫苗。另外，他們亦可以選擇接種二價復必泰疫苗作為第三針或第四針。

現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

3.18歲以上市民

至於18歲以上的市民，聯合科學委員建議，如已接種四劑疫苗（或已接種三劑並曾受感染），可按個人需要，在接種最後一劑疫苗後六個月，再接種額外一劑疫苗。市民可以選擇接種二價復必泰疫苗或其他原始病毒株疫苗。

不過，值得注意的是，政府暫時未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布，才可知最快可以何時接種第五針疫苗。