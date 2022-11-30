天文台料明降溫至13度　今年流感個案或升　家庭醫生籲及早打疫苗

天文台預期本港將受冷鋒影響，今日(30日)氣溫會下降，雖然早上未顯著降溫，天文台署理高級科學主任林學賢提醒市民，日間氣溫會慢慢下降，晚上最低氣溫低見15度，明日或低見13度，新界會再低一至兩度。今次冷鋒亦會加強隨後的東北季候風，天氣有機會因為多雲令濕度高，而變得有可能更凍。

家庭醫生林永和就呼籲長者及長期病患者要注意禦寒，尤其近期流感數字可能會上升，呼籲市民戴好口罩及注意衛生。



林學賢在港台節目《千禧年代》表示，今日日間氣溫會慢慢下降，在晚上可能會跌至15度。未來兩三日都會比較低溫，最低氣溫會跌至13度，新界會再低一兩度，而新界北地區的氣溫或會較低。

▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼



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林學賢稱，今次冷鋒亦會加強隨後的東北季候風，有機會因為多雲而令濕度高，就可能更凍。至於會否發出寒冷天氣警告，就視乎溫度及風力等數字決定。

家庭醫生林永和表示，留意到上一次冷鋒到來時，特別多病人求診，通常較多呼吸道疾病患者求診，呼籲長者及長期病患者要注意禦寒。

他稱，留意到今年的流感數字上升，更留意到市民在防疫上有所寬鬆，「可能因為中過新冠，戴口罩個鼻又突左出嚟；或者去完外國返嚟，唔小心有流感。」他指，今年流感數字有機會比過往兩年高，呼籲市民戴好口罩及注意衛生，亦可以打流感疫苗預防。市民亦可以在天氣凍期間多關心年長的家人，特別是獨居老人，「趁今日打個電話關心下佢哋」。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，因為患上流感而使用平安鐘求助的長者數目有增加，在11月就有1,500宗個案，今早已傳送電話錄音予平安鐘用戶，提醒他們冷鋒到來的注意事項。