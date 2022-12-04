江澤民逝世｜政界人士續赴中聯辦弔唁　上海交大港生讚學長貢獻大

前國家主席、中共前總書記江澤逝世，今日（4日）繼續有市民到中聯辦外設的獻花處悼念，而多名政界人士，包括醫院管理局主席范鴻齡、前主席梁智鴻，以及鄉議局主席劉業強等，到中聯辦內設的靈堂悼念。



今日是周日，前往中聯辦外弔唁的市民包括一家大小，有家長表示，希望藉著帶子女悼念江澤民培養其愛國之心。江澤民畢業於上海交通大學，有現就讀上海交大的港人對江澤民離世感到十分傷感，形容江是學長，對該校學生影響很大。



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中聯辦大樓外今日續設獻花處，有市民帶同鮮花到場，大樓內則設有靈堂。下午時間，上周日（11月27日）確診的醫院管理局主席范鴻齡聯同前主席梁智鴻入中聯辦大樓內弔唁，之後約3時，鄉議局主席劉業強、副主席林偉強及莫錦貴，與一眾鄉議局成員攜白花悼念，各人未有接受訪問便離開。

新界青年聯會主席譚鎮國：江澤民形象永存市民心中

前東華三院主席、新界青年聯會主席譚鎮國則代表新界青年聯會前來悼念。他說，江澤民在其記憶之中是親切為民的國家主席，相信其形象會永存市民心中。

抗日時期東江縱隊成員戴著徽章前來獻花

西貢區議員方國珊亦帶同西貢及將軍澳街坊弔唁，包括一名抗日時期的東江縱隊成員，戴著徽章特意前來獻花。方國珊認為，江澤民於1997年回歸之前，對於香港邁向繁榮穩定作出很大貢獻。

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立法會議員陳月明第二次前來弔唁 今帶12歲兒子同獻花

立法會議員陳月明則與12歲的兒子以及打鼓嶺鄉事委員會委員乘坐旅遊巴前來。她早前已隨立法會主席梁君彥弔唁，陳月明表示，今日再帶兒子前來第二次弔唁，是希望讓兒子知道香港有如今繁榮穩定的生活是有賴前人貢獻：「有先人嘅鋪墊，先有我哋今日繁榮穩定嘅生活。」她形容，江澤民為人開朗、開放，回歸後常來香港，在港人心中留下深刻印象。

父親推著嬰兒車手抱女兒獻花：培養其愛國之心

湯先生一家四口推著嬰兒車，手抱女兒前來，獻上白花，鞠躬後離開。他說，江澤民上任之時，國家貧窮，但在其領導之下邁向改革開放，變化很大，他希望藉帶同女兒前來悼念江澤民，培養其愛國之心。

上海交通大學港生回港悼念：江澤民是學長對學生影響很大

江澤民1947年畢業於上海交通大學電機系，現正就讀上海交通大學的港人關先生一周前回港，對江澤民離世感到十分傷感，形容江是他的學長，對於該校學生影響很大，他希望可以繼承江澤民的精神，對國家有更好的建設。他又指，江澤民非常支持一國兩制政策，對於香港發展作出很大貢獻，認為香港今日的繁榮與江澤民有非常緊密的關係。

▼12月1日 市民到中聯辦弔唁前國家主席江澤民▼



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從江西來港工作3年的「港漂」林先生指，由於是90後，對江澤民掌政印象不是很清楚，但透過網上資料知道江的豐功偉績，認為江的政治智慧讓中國經濟高速發展，在任期間香港回歸祖國，對香港意義重大。

江澤民追悼大會下周二（6日）於北京人民大會堂舉行。中聯辦本月2日下午至追悼大會舉行之日都會在辦公樓內設靈堂，接受香港各界弔唁，時間為每日上午9:30至12:00、下午2:30至5:30。大樓外設獻花處，掛有寫上「沉重悼念江澤民同志」的白布，供市民悼念。

▼12月1日 政府總部及中聯辦下半旗誌哀，以示哀悼前國家主席江澤民▼

