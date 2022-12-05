拯救遺棄竉物中心5狗疑受虐　管理人稱與獸醫看法不同　案押後審

收養了約290狗隻等動物的拯救遺棄竉物中心(RCAP)，當中有5狗出現健康問題，中心的創辯人黃慧賢被控虐畜罪，她否認指控，案件今(5日)在屯門法院開審。沒有律師代表的黃稱她對動物健康狀況的理解與獸醫有異，暫委裁判官鄭潤聰卻認為黃對案件理解不足，把案押後至3月31日再訊，並著黃與當值律師聯絡，並准黃以1000港元保釋，不得離港及不得接觸控方證人。



被告黃慧賢，被票控殘酷對待動物，指她於2021年8月5日，在新界天水圍流浮山上白泥31號拯救遺棄寵物中心內，胡亂或不合理地因疏忽照顧，導致5隻狗隻受到任何不必要的痛苦。

被告黃慧賢否認虐畜。(劉安琪攝)

被告與負責照顧狗隻的董事鬧分歧

被告並無法律代表，鄭官向他解釋法律程序及控方案情，指被告是涉案中心的創辦人之一，主要負責中心營運，另一名前董事負責照顧狗隻，惟兩人在照顧狗隻上有分歧，前董事2021年停止出任董事。

中心內有近300隻動物5狗有健康問題

2021年7月3日，兩人再發生爭執，前董事從此未再回狗場，並於同月20日報案，指被告疑虐待狗隻。警方、漁護署及愛護動物協會於同年8月5日上門突擊檢查，發現中心環境適切，內有290隻狗、4隻貓、2隻烏龜及1隻豬，獲提供足夠的水及食物。經獸醫檢查後，發現5隻狗有健康問題，最後遭愛護動物協會帶走照顧。

被告不同意獸醫診斷

被告卻稱不同意獸醫的診斷，並說：「大家睇法有出入啫。」黃又稱，狗隻並非每一隻都需要獸醫處理，有些狗每年都有皮膚病，大多在食藥或洗澡後便會康復。被告又指，其中4涉案狗的晶片主人為前董事，該些狗應屬於前董事。被告作為場主，當然有照顧場內所有狗隻的責任，但該4隻狗並非其管理之下，前董事亦不讓被告或其他義工幫該些狗。

被告認狗隻獲獸醫照顧最好，惟中心內有數百隻狗，他們經濟能力有限，僅靠市民捐助維持營運，難以每一隻狗都帶去睇獸醫。

官認為被告對案件理解不足

鄭官聽到被告的說法後，認為她沒有留心專家文件內容，對事件理解不足，被告則稱要兼顧中心運作，沒有時間理解案件。鄭官考慮到審訊的公平性，將案押後至明年3月31日再訊，強調本案控罪屬嚴重，一經定罪可判監禁，叫被告「無時間都要搵時間理解」，又叫她求免費法律諮詢，並閱畢所有涉案文件。

案件編號：TMS 1143/2022