前港姐黃嘉雯胞姐涉放貓入洗衣機案　上訴得直虐畜罪獲撤銷

前港姐冠軍黃嘉雯的胞姐，在其IG帳戶上載一段將貓放入開動了的洗衣機的影片，被裁定殘酷對待動物罪成，遭判處80小時社會服務令。她就定罪提出上訴，高等法院法官早前聽取陳詞後，法官今（29日）在判辭指，上訴人曾稱影片是由一名友人拍攝，然後傳送給她，但該友人已離港，未能傳召，但原審法官處理該議題時有誤，影響定罪的穩妥性，故裁定她上訴得直，撤銷定罪和判刑。



上訴人黃綺婷（ 28 歲，保險從業員）被控於2021年2月7日，在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇一隻貓，其胡亂或不合理的作為，導致一隻貓或受到不必要痛苦。

+ 7

上訴人指友人Yan把貓放入洗衣機

上訴人在原審自辯時曾稱，她是貓隻的主人，但涉案影片卻是一名叫Yan的朋友在她家留宿時所拍，然後傳送給她。她指Yan稱影片是假的，她亦相信如此，才把片上載至其IG帳戶的「限時動態」中，當中的文字是她開玩笑而添加。但Yan已前往英國，未能出庭作證。

原審官指上訴人須肩負提證

原審裁判官在裁決卻指，上訴人指Yan是罪魁禍首，又指Yan才是按洗衣機開關掣的人，她便選擇肩負提證，在相對可能性的標準下，提出足夠實質證據指Yan是開動洗衣機的人，但毋須證明至毫無合理疑點。

要被控人舉證有違法律原則

高院法官聽取上訴後指，原審裁判官的處理有違既定法律原則，包括被控人毋須傳召證人為他作證，以及不能因被控人沒作證或沒傳召證人，而對他作出不利的揣測或推論。控方在早前陳詞時也接受原審裁判官犯錯，但強調整體證據足以支付原審裁判官的最終裁定。

惟法官認為，原審裁判官花不了筆墨在這事項上，難以排除事宜對原審裁判官的考量有相當的重要性。原審裁判官更稱：「辯方完全沒有任何可接納的客觀佐證支持辯方案情」等，令人擔心他沒有準確掌握所涉的法律原則。

誠信評估或欠穩妥

法官因而認為，未能裁定原審裁判官對上訴人的誠信評估是穩妥。原審官在處理上訴人的開脫證詞有誤，影響定罪的穩妥性，遂裁定上訴人上訴得直。他亦指，上訴方提出的其他議題亦具關鍵性，因案件有可能重審，故不會作分析。

案件編號：HCMA113/2022