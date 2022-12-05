江澤民逝世｜大澳中學20師生中聯辦悼念　校長：教學生尊重領導人

前國家主席江澤民逝世後，中聯辦上周四（1日）起設立弔唁處供市民悼念，今日為最後一日。來自大澳的佛教筏可中學校長，約20名師生今日到西環中聯辦獻花及致哀，校長憚福龍指希望令學生熱愛祖國，即使是非華語學生，在香港居住就要愛香港和祖國。



前國家主席江澤民逝世的悼念活動，今日（5日）中聯辦前的弔唁處是最後一日開放。來自大澳的佛教筏可中學師生，到西環中聯辦獻花及致哀，他們身穿校服及啡色冷衫，並且手持鮮花，在弔唁處鞠躬，然後進入大樓內，十多分鐘後再岀來門口弔唁處獻花。

佛教筏可校長：希望學生愛惜香港及祖國

該校校長憚福龍表示，平時課堂少有提及江澤民，今次帶學生出來，只希望教導學生熱愛祖國，即使是非華語學生，在香港居住就要愛香港，對祖國都要愛，「希望愛惜自己香港，對祖國都愛惜，所以如果國家領導人去世，亦要對佢有種尊重。」

他指今日的學生有學生會領袖和風紀隊隊長，大約有20名師生前來，記者問到今次有否發活動通告通知學生家長，憚校長指有發通告，而通告有供學生選擇可前來與否，他指學生都是自願前來。

胡國興、陳帆、曾鈺成到場悼念

另外，今日亦有不少政商界人士到場，2017年特首選舉參選人、前法官胡國興，他在外等候十多分鐘才進入大樓內；前運輸及房屋局局長陳帆及前立法會主席曾鈺成都有到場悼念。