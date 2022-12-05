江澤民逝世｜周二追悼大會　學界停課堂轉睇直播：做更有意義嘅事

前國家主席、中共前總書記江澤民逝世，追悼大會將於明天(6日)上午10時在北京人民大會堂舉行。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成今(5日)於港台《千禧年代》表示，將會安排學生於課室收看直播，他事前亦會親自向學生簡介江澤民生平及與本港關係，相信學生會明白禮儀需要，默哀3分鐘的安排不難處理，下半旗誌哀亦已具清晰指引。

他又指，屆時原有課堂將須暫停，「但中止課堂做更有意義嘅事情是學界習慣。」相信有助學生增強對國家認識及國民尊重。



聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成。（資料圖片）

前國家主席江澤民於11月30日逝世，教育局早前向全港學校發信，指各中小學校包括特殊學校及幼稚園須在明天全國追悼大會當日下半旗誌哀，以及停辦所有慶祝會、聯歡會等慶祝活動。

教育局又指，學校當日亦應按本身情況，安排師生於當天10時正起默哀3分鐘；另外，教育局亦建議學校可及早規劃，安排師生收看追悼大會的現場直播。

校長：對學生有好處都會咁做

孔偉成指，校方明天將跟據教育局指引安排相關活動，並擬議安排學生於課室內觀看直播，期間將可增加學生對國家認識及國民尊重。他表示原有的課堂需要中止，「但中止課堂做更有意義嘅事情是學界習慣。」

孔偉成又謂，「有啲野可能好突發，對學生有好處都會咁做(插播活動)。」不過，他指，暫未知悉追悼大會現場直播時間長度，未必會安排學生全程收看，另默哀3分鐘的安排，則不難處理，相信學生會明白禮儀需要。

「學生一般對大人物抱有敬仰，相信會有興趣理解」

他指，安排學生觀看直播前，他會親自簡介其生平，並參考本地媒體報道介紹前國家主席江澤民，亦會綜合其個人經歷，講述江澤民生平及與本港關係，包括本港97年回歸，其時任國家主席主持主權移交儀式等。

被問到會否談及江澤民在北京斥責本港記者「Too Simple!Sometimes Naive!」言論，他則指，不宜在該場合談論政治花邊新聞。至於相關生平介紹會否對小學生較艱澀？他表示，學生一般對大人物抱有敬仰，相信他們會有興趣理解。

教育局亦要求學界明天停辦所有慶祝會、聯歡會等慶祝活動，孔偉成指未有活動受到影響，他指一般而言，校慶、生日會等屬慶祝活動，應該暫停或改期，惟比賽等則屬學習需要活動，相信毋須暫停。

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