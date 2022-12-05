賽馬｜300海外人士參與浪琴國際賽　應家柏：證明香港已回復活力

2022年浪琴香港國際賽事將於周日(11日)在沙田馬場舉行。其中前奏賽浪琴國際騎師錦標賽，將於周三晚(7日)在跑馬地馬場舉行，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事。



馬會行政總裁應家柏表示，在疫情下舉行國際賽事的最大挑戰，就是要說服海外香港已經復常，「正如國際金融峰會成功舉辦，證明香港已經一如以往充滿活力」，海外馬主、練馬師對馬會投下信心一票，認可馬會舉辦國際大賽的能力，並派出頂尖馬匹來港作賽。



海外人員抵港首三天均須受「賽馬氣泡」規限

浪琴國際騎師錦標賽將會於周三在跑馬地馬場，進行四場騎師錦標賽，賽事總獎金合共高達694.2萬港元。參賽騎師來自澳洲、英國、法國、日本與紐西蘭。包括榮膺2022年浪琴全球最佳騎師的麥道朗、三度榮膺浪琴全球最佳騎師的莫雅，以及澳洲女騎師賈傑美，本地代表則有五屆香港冠軍騎師潘頓與本地培訓騎師何澤堯。

馬會今日(5日)傍晚在香港故宮文化博物館舉行的記者招待會，行政總裁應家柏與其中九位出戰浪琴國際騎師錦標賽的騎師出席。應家柏表示，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事，海外人員包括馬主、練馬師、騎師等人，在抵港首三天均須受「賽馬氣泡」的規限。他們須在酒店或指定的地點用餐，期間亦須分組進餐，而假如其中有確診個案，即會安排有關人員接受隔離。

馬會行政總裁應家柏認為，浪琴香港國際賽事可向全球展現香港逐步復常。(賽馬會提供照片)

應家柏：最大挑戰是要說服海外香港已經復常

應家柏指賽事有近80個海外媒體轉播，認為這是宣傳香港的好機會，許多海外人員對賽事的整體籌辦好評連連。「在疫情下舉行國際賽事的最大挑戰，就是要說服海外香港已經復常，正如國際金融峰會成功舉辦，證明香港已經一如以往充滿活力。海外馬主、練馬師對馬會投下信心一票，認可馬會舉辦國際大賽的能力，並派出頂尖馬匹來港作賽。」

應家柏表示，近期馬場入場人數逐步增加，看到更多馬迷重臨馬場現場觀賽，深深感受到他們樂在其中，香港有許多世界級良駒，如「金鎗六十」，樂見周日觀眾可到場為港隊打氣，見證牠力圖再創紀錄。

將會第六次出戰國際騎師錦標賽的本地培訓騎師何澤堯說，熱切期待再次參與這項盛事，「這項賽事有多位海外高手參與，我可藉此機會學習，提高自己的策騎技巧。」

馬會行政總裁應家柏頒發紀念品予代表香港角逐浪琴國際騎師錦標賽的騎師何澤堯。(賽馬會提供照片)

國際騎事錦標賽合共設有四關賽事，每位騎師將按坐騎在每關賽事的名次獲得分數，計分方法為頭馬十二分，亞軍六分，季軍四分。每位騎師的最終名次，將按他們在四關賽事中所取得的累積分數而定。在四關賽事中累積分數最高的騎師，將摘下浪琴國際騎師錦標賽冠軍。總成績位列前三名的騎師可額外獲得合共80萬港元獎金，其中冠軍獲50萬港元，亞軍20萬港元，季軍10萬港元。