賽馬｜300海外人士參與浪琴國際賽 應家柏：證明香港已回復活力
2022年浪琴香港國際賽事將於周日(11日)在沙田馬場舉行。其中前奏賽浪琴國際騎師錦標賽，將於周三晚(7日)在跑馬地馬場舉行，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事。
馬會行政總裁應家柏表示，在疫情下舉行國際賽事的最大挑戰，就是要說服海外香港已經復常，「正如國際金融峰會成功舉辦，證明香港已經一如以往充滿活力」，海外馬主、練馬師對馬會投下信心一票，認可馬會舉辦國際大賽的能力，並派出頂尖馬匹來港作賽。
海外人員抵港首三天均須受「賽馬氣泡」規限
浪琴國際騎師錦標賽將會於周三在跑馬地馬場，進行四場騎師錦標賽，賽事總獎金合共高達694.2萬港元。參賽騎師來自澳洲、英國、法國、日本與紐西蘭。包括榮膺2022年浪琴全球最佳騎師的麥道朗、三度榮膺浪琴全球最佳騎師的莫雅，以及澳洲女騎師賈傑美，本地代表則有五屆香港冠軍騎師潘頓與本地培訓騎師何澤堯。
馬會今日(5日)傍晚在香港故宮文化博物館舉行的記者招待會，行政總裁應家柏與其中九位出戰浪琴國際騎師錦標賽的騎師出席。應家柏表示，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事，海外人員包括馬主、練馬師、騎師等人，在抵港首三天均須受「賽馬氣泡」的規限。他們須在酒店或指定的地點用餐，期間亦須分組進餐，而假如其中有確診個案，即會安排有關人員接受隔離。
應家柏：最大挑戰是要說服海外香港已經復常
應家柏指賽事有近80個海外媒體轉播，認為這是宣傳香港的好機會，許多海外人員對賽事的整體籌辦好評連連。「在疫情下舉行國際賽事的最大挑戰，就是要說服海外香港已經復常，正如國際金融峰會成功舉辦，證明香港已經一如以往充滿活力。海外馬主、練馬師對馬會投下信心一票，認可馬會舉辦國際大賽的能力，並派出頂尖馬匹來港作賽。」
應家柏表示，近期馬場入場人數逐步增加，看到更多馬迷重臨馬場現場觀賽，深深感受到他們樂在其中，香港有許多世界級良駒，如「金鎗六十」，樂見周日觀眾可到場為港隊打氣，見證牠力圖再創紀錄。
將會第六次出戰國際騎師錦標賽的本地培訓騎師何澤堯說，熱切期待再次參與這項盛事，「這項賽事有多位海外高手參與，我可藉此機會學習，提高自己的策騎技巧。」
國際騎事錦標賽合共設有四關賽事，每位騎師將按坐騎在每關賽事的名次獲得分數，計分方法為頭馬十二分，亞軍六分，季軍四分。每位騎師的最終名次，將按他們在四關賽事中所取得的累積分數而定。在四關賽事中累積分數最高的騎師，將摘下浪琴國際騎師錦標賽冠軍。總成績位列前三名的騎師可額外獲得合共80萬港元獎金，其中冠軍獲50萬港元，亞軍20萬港元，季軍10萬港元。