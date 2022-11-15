馬會周日起入馬場免掃疫苗通行證　室外准飲食　黃碼入場不可堂食

政府早前宣布，將在本周四（17日）放寬一系列防疫措施，包括馬場室外範圍可以恢復飲食。香港賽馬會今日（15日）宣布，將由周日（20日）賽事起，准許觀眾在馬場的室外範圍外飲食，入場僅需掃瞄「安心出行」，「黃碼」人士也可入場，但不可堂食，「紅碼」仍不准進入馬場。



此外，下周三（23日）起，跑馬地馬場的啤酒園將全面重開，賽事間的即場娛樂表演亦全面恢復。進入酒吧範圍的觀眾，需持有快測或核酸陰性證明。



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入場掃「安心出行」 仍須符疫苗通行證針數要求

馬會宣布，由下周日（20日）賽事起，將調整入場安排。屆時，所有入場人士准許在馬場的室外範圍飲食，馬場的戶外餐飲處所，亦會重開銷售食物及飲品。至於入場前，亦毋須出示或掃瞄疫苗通行證，但仍須掃描「安心出行」，並符合有關處所疫苗通行證的接種要求。

「黃碼」人士可進入馬場，亦可在室外範圍飲食，但不可進入場內的餐飲處所堂食。至於「紅碼」人士仍然禁止進入馬場。

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下周三跑馬地啤酒園重開 恢復即場娛樂表演

此外由周三（23日）夜賽起，運動遊樂將重臨跑馬地馬場，屆時在遵照政府頒布的措施，啤酒園將全面重開，賽事間的即場娛樂表演，亦全面恢復。

惟所有入場人士仍須接受體溫檢查、在室外範圍如非飲食時，須佩戴口罩，以及群組聚集不得多於12人。所有訂座或進入餐飲處所超過12人，及進入酒吧範圍的顧客，需要出示24小時內陰性的快測證明，或持有48小時內的核酸檢測陰性通知。