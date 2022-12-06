工展會｜周五開鑼設攤位860個近「復常」　廠商會料生意額逾10億

第56屆工展會將於本周五（9日）至明年1月1日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行。主辦的廠商會會長史立德今日（6日）表示，本屆展會設超過860個戶外攤位，幾乎恢復疫情前水平，他對今年工展會感到樂觀，預計可超過上年成績，銷售額超過10億元，入場人數100萬人次。現場亦特設一元特價產品，包括原價48元的罐裝紅燒元貝吉品鮑等。



▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



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9位工展小姐登場 5號佳麗先奪「最合眼緣獎」

史立德表示，本屆工展會分為10個主題展區，其中「香港玩具時代」主題區將展示各式各樣的香港懷舊玩具，並設有互動遊戲攤位及玩具展銷攤位，新舊交融，帶領一眾大朋友走進時光隧道，並與小朋友一同緬懷美好的童年回憶。

工展會焦點的工展小姐選舉，9名候選佳麗今日到場展示風采，並逐一自我介紹，在場嘉賓及傳媒投票先選出「最合眼緣獎」，由創生興業有限公司的市場推廣經理、5號佳麗陳楚穎獲得。由本月9日至30日晚上8時，持票入場人士可於工展會會場投選心目中的工展小姐，並参與「投票贏巨獎」抽獎活動。是項選舉將按參賽者在宣傳活動中的表現以及公眾人士投票選出冠、亞、季軍三位工展小姐，並設「最合眼緣獎」、「最具魅力獎」、「最佳口才獎」及「最具才藝獎」，頒獎禮將於明年1月1日下午2時在工展會會場舉行。

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身份證有連88數字可參加抽獎贏福袋

為慶祝廠商會88歲生日，今屆工展會將推出「廠商會88．驚喜8重賞」活動，向入場人士送出獎賞及禮品，包括由12月9日中午12時正起，1）凡是身份證號碼有相連的88數字、或2）今年88歲（即1934年出生），或3）8月8日出生的香港永久性居民，即可到工展會網站登記參加獎賞活動，有機會獲得價值388元禮品福袋一份。上述每項條件設388份禮品，先到先得。

首二萬 名新登記成為「工展會App」會員的市民可享免費入場。另外，每日首1,000名購票入場人士，可獲贈精美禮品一份。

史立德還表示，大會除了聯同參展商在線上線下推出數百項「破底價」購物優惠，現場亦推出多款「激筍」的「1元產品」，包括紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵、淮山麵、潔膚膏、蝦片及薑糖等，其中「一元鮑魚」每天提供20罐，先到先得。

（劉夢婷攝）

本屆工展會入場門券每張為8元，黃碼人士也可入場，全場一律不能試食。史立德表示，會有工作人員在場內巡視，禁止場內人員除下口罩。施榮恆表示，現時外地訪港遊客尚不多，但此舉放寬對外遊回港的本港居民友好。廠商會雖向政府爭取參加者可在場內除下口罩試食，但考慮近期疫情有所回升、加上冬季流感風險，暫未或採納。

「第56屆工展會」詳情：

日期：2022年12月9日至2023年1月1日（共24天）

「網上工展會」則由 2022年12月1日至2023年1月9日舉行（共40天）

地點：銅鑼灣維多利亞公園

開放時間：上午11時至晚上8時

（每天展會結束前30 分鐘及最後一天結束前1小時停入場）

門券價格：港幣8元

（註：身高1米或以下小童、65 歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）

展會詳情：官方網頁www.hkbpe.com.hk、「網上工展會」online.hkbpe.com.bk，或下載「工展會 App 」

