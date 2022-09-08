工展會購物節｜周五亞博館開鑼　展商推中秋優惠吸客料生意升一倍

由香港中華廠商聯合會舉辦的工展會購物節明日（9日）開鑼，踏入第二屆，今年將繼續於亞洲國際博覽館舉行。主辦單位指，今年購物節參展商及攤位數目比去年增加，攤位數目達350個，而入場門券價格則為10元。廠商會又表示，去年購物節銷售額近6000萬元，期望今年可有10%至15%升幅。

多個參展商以優惠價吸客，包括20元一包栗子雞湯包、55元一罐台灣6頭鮑魚，以及5元一枝乳酸菌飲品等。有售賣日本食品的參展商表示，由於展期「撞正」中秋節連假，加上有消費券帶動，預計銷售額可比去年增加一倍；該參展商又因臨近中秋節，故推出更多種類的優惠禮盒裝。



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第二屆工展會購物節展期由9月9日起至12日，廠商會會長史立德表示，由於上屆成績理想，故今年再接再厲。而今年購物節的規模亦較去年大，參展商由200個增至251個，攤位數目亦由260個升至350個，並分為六個展區。他又指，今年入場票價為10元，廠商會亦透過地區民政處，向基層市民派發免費入場券。

近日本港疫情升溫，史立德形容疫情如「無形嘅敵人」，認為難免對籌辦實體展覽帶來挑戰，惟他強調須在疫情防控及重啟經濟之間取得平衡，並有信心在適當防疫措施下，購物節可順利舉行。

他指出，去年工展會購物節入場人次達5萬人，亦錄得近6000萬元的銷售額，相信由於今年展期「加碼」至四日，加上適逢中秋節連假，而且大會屯門及荃灣等亦有提供免費穿梭巴士服務，料今年銷售額可突破去年數字。

大本瀛市場部助理經理萬小姐相信今年銷情未受疫情影響，加上中秋佳節當前，其銷售策略會成功吸引客人。她指今年比往年競投多一個攤位，皆因去年銷情理想。她續指，往年食品的銷售額較高，因而把今年食品的比例提升至70%，加上展期正值中秋佳節假期，相信市民對食品需求更大，為此引入了更多種類的禮盒裝。

萬小姐表示，巿民在疫情期間無法到外地旅遊，她希望以日本的零售價提供產品給巿民。蝦片會場價72元一包，每人限購3包。購物滿額更有贈品，滿300元可獲贈柔順劑，如滿500元可獲贈日本洗面機。她續指，為方便客人，買滿500元亦可免費送貨。「我哋聽取咗客人意見，米同油都重，位置唔大問題，托住5公斤嘅米不論銅鑼灣定亞博都係辛苦。」

售賣乳酸菌飲品的駿馬達國際控股有限公司負責人劉先生表示，今年是首次參加工展會購物節，推出每日限量50枝5元乳酸菌飲品優惠，希望吸引客人。他指今次參展目標生意額為六位數字：「（工展會購物節）始終係盛事，希望可做到宣傳效果。」

因應疫情購物節場地內禁止飲食，參展商亦不可提供試食。被問到無法試食會否對影響生意額？劉先生認為影響不大：「我哋成個攤位係粉紅色，同埋都叫員工著和服，相信可以吸引到客人。」蝴蝶牌果仁負責人石先生就表示，由於無法試食故推出新招，準備不同口味的小包果仁，派發予行經攤位市民：「成本高過以前幾倍，不過希望大家試食完鍾意會買。」