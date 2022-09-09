工展會購物節｜開鑼日人流遜預期　市民消費審慎　商家望薄利多銷

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「工展會購物節」今日（9日）在亞博館正式開鑼，至12日結束。

在開鑼日上午，現場人流未如預期人頭湧湧，前來購物的市民多為上年紀人士。記者現場所見，不少市民做足準備，攜帶手推車及小型行李箱預備「掃貨」，不過市民消費相對審慎，大多花費數百元買零食。

有主力售賣鮑魚的展商表示，在購物節特意提供低折扣，但開幕數小時，入場人流不算理想，憂薄利多銷策略落空。有展商直言，亞博館人流始終不如維園工聯會暢旺，參展主要想藉此機會做推廣，「冇期望賺錢」。



▼工展會購物節開鑼▼



鮑魚展商：開鑼日人流少一半 「驚會蝕錢」

過去亦曾參加工展會購物節的天龍鮑魚店店長羅先生表示，由於今日購物節剛開始，而亞博館地理位置亦較維園偏遠，雖預計人流較少，但目前人流比預期更低，「正常來說，起碼（人流）多一倍，行都行得慢點」。今次購物節橫跨中秋長周末，加上工展會做足宣傳攻勢，店家特意推出一套14罐的禮盒裝鮑魚，並以688元的優惠價促銷，期望能薄利多銷，「咁多貨，如果人流唔多都會蝕錢嘅」。

合泰海產今年推出金之寶55元一罐的6頭鮑魚，售貨員龍小姐指出，該產品正價為120元，會場內提供的折扣已經是最低價。雖然今日已成功開單，但認為入場市民消費較保守，「疫情咁耐，個個都無錢呀嘛！」龍小姐表示，過去曾到過大大小小的購物節參展，比較去年維園工展會，慨嘆現時市道不如往年，「上年花膠搶著買，𠵱家嗌都冇人買。」

工展會購物節開鑼日上午，人流較以往少。（廖雁雄攝）

麻辣食品商家：主力做推廣未預期銷量

據記者現場所見，電器、貴價海味等展商攤位相對冷清，而販賣小食的店鋪則比較旺場。

相較人頭湧湧的零食攤位，主力售麻辣食品店則相對冷清，售貨員潘女士認為，今次購物節在室內場地舉辦，環境更舒適，但展期時間短、場地不具地標性，憂削市民入場意欲。她說，今年在場內推出買滿100元送禮的優惠，「冇期待賣得更多，我哋主力都係為咗推廣。」

市民拖篋、帶手推車「掃貨」買食品

市民容婆婆家住大角咀，乘坐大會巴士到亞博館場地「掃貨」。她說，今日暫時已買300多元的鮑魚及零食。她表示，主要過來「睇下行下」，認為亞博館比維園更舒服，「維園果邊更熱更曬」。

市民陳女士家住屯門，趁今日休息，乘坐大會提供的巴士到場，車程僅半小時，開啟首次工展會購物節體驗。她用消費券購買了五六百元左右的零食給兩個兒女，但沒有打算購買其他商品。

張女士則拖篋及帶行李袋到場，花上800多元買咖啡，估計比市價便宜兩至三成。由於她家住東涌，交通較方便，每逢購物節都會參加，但感覺今年入場人流比以往少。

丘應樺：來到亞博館「似返屋企」逆向隔離助經濟復蘇

開幕儀式由商務及經濟發展局局長丘應樺等嘉賓，聯同廠商會會長史立德、立法會代表吳永嘉等主持開幕儀式。

史立德致辭表示，以前講起亞博館，人們通常第一時間聯想到國際展覽、演唱會等，而今年首次在亞博館舉辦工展會購物節，主要針對新界北消費者，因其消費能力不容小覷。

工展會購物節開幕典禮。（廖雁雄攝）

丘應樺指出，來到亞博館「似返屋企」，因工展會很受香港人歡迎，亦給了他很多童年回憶。

談及疫情，丘應樺表示政府會繼續努力，以精準有效的方針，減低疫情對中小企業的影響。他還提到特首李家超上週向廣東省政府提出逆向隔離措施，馬上得到正面回應，待兩地設立專班並確定好細節，讓這項建議實施後，將會方便香港人返回內地，更有助加強經濟復蘇。過去長期在航空業打滾的丘應樺亦指出，到訪亞博館「似返屋企」，而工展會亦很受香港人歡迎，亦給他帶來很多童年回憶。

談及疫情，丘應樺表示，政府會繼續努力減低疫情對中小企業的影響。他續說，特首李家超上周向廣東省政府提出逆向隔離措施，馬上得到正面回應，待兩地設立專責小組並確定好細節、完善設施後，將會方便香港人返回內地，有助加強經濟復蘇。