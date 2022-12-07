盧寵茂：醫管局料急症室及住院需求升　已制定開設臨時病床等措施

疫情升溫，醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）視察基督教聯合醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院，了解公立醫院就應對新冠病毒病及冬季服務高峰期所作的應變措施。他指，醫管局預計急症室及住院的服務需求會持續上升，已聯同各醫院聯網制定了整體應對措施，按需要開設臨時病床及作出人手安排，減少非緊急服務受影響。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）視察基督教聯合醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院。（政府新聞處圖片）

盧寵茂及醫務衞生局副局長李夏茵今日在醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞的陪同下，巡視醫院的急症室及病房，並聽取醫護人員介紹公立醫院因應服務高峰期所作的應變措施。

盧寵茂表示，隨着冬季來臨，公立醫院正同時面對新冠病毒病與冬季流感的雙重挑戰。醫管局預計急症室及住院的服務需求會持續上升，已聯同各醫院聯網制定了整體應對措施，預留足夠資源，按需要開設臨時病床及作出人手安排，加強高峰期間的病人服務，以確保及時處理緊急重症服務，亦減少非緊急服務受影響。

此外，他亦要求醫管局加強把關，與院舍合作，減少非必要入院的個案；並繼續加強與私家醫院合作，轉送合適的病人往私家醫院繼續接受治療，減低公營醫療體系的負擔。

盧寵茂亦衷心感謝各醫護人員的努力和付出，在此關鍵時期致力確保香港醫療系統可持續運作，並繼續保持高度專業，時刻守護市民健康。