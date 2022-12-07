疫情｜內地昨增2.5萬宗本土感染　廣州等市取消核酸與健康碼關聯

國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增25115宗本土感染，無新增死亡個案。



內地新增4351宗本土確診病例，包括廣東1719宗，北京1170宗，四川214宗，重慶184宗，福建154宗，河南154宗，黑龍江118宗，浙江94宗，海南85宗，貴州80宗，內蒙古77宗，遼寧51宗，雲南43宗，陝西42宗，江蘇40宗，山東31宗，上海24宗，湖北18宗，山西17宗，湖南14宗，新疆6宗，安徽、青海各5宗，河北、西藏各2宗，吉林、廣西各1宗。

當日內地新增本土無症狀感染20764宗，分布在重慶（3581宗），廣東（3200宗），北京（2804宗），山西（1386宗），黑龍江（1068宗）等32個省市自治區。

截至目前，內地現有確診病例42955宗（其中重症病例128宗），累計報告確診病例349938宗，5235宗死亡病例。

廣州、上海不再將核酸檢測頻次與健康碼顏色關聯

12月6日，廣州在疫情防控新聞發布會上介紹，除乘坐飛機、高鐵等跨省市交通工具仍需提供核酸檢測陰性證明之外，其他單位及場所憑健康碼綠碼通行，不能層層加碼查驗核酸檢測結果；核酸檢測頻次不與健康碼顏色關聯，市民按出行、就醫需求檢測即可。

上海市在12月5日宣布，保留全市常態化核酸檢測採樣點，繼續提供免費檢測服務，對7日內無核酸檢測記錄的市民不再賦黃碼。

南昌、成都等城市亦相繼發布這一措施優化核酸檢測要求，市民根據自身需求進行核酸檢測即可。