澳門疫情｜今增16宗確診　最小14歲　一周累計56宗

澳門今日（5日）新增16例新冠病毒感染個案，創反彈後單日新高，患者為11女5男，年齡介乎14至61歲，當中6人有症狀，列為確診病例，10人暫無症狀，列為無症狀感染者。自11月28日至今日下午6時的一星期內，累計共56名感染者。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



+ 5

9例屬於社區中發現

澳門今日（5日）新增16例新冠病毒感染個案，其中公共衛生臨床中心和醫學觀察酒店7例，屬於管控中發現；另外，密切接觸者2例、澳門核酸混樣檢測3例、廣東省珠海市核酸混樣檢測3例和自我抗原檢測1例，共9例屬於社區中發現。上述社區中發現個案有6例為內地輸入個案，包括廣東3例、北京2例和其他省1例，另外3例為輸入關聯個案。

▼6月26日 澳門疫情▼



+ 16

6例確診病例資料如下：



16歲男性，澳門居民，自行上報快速抗原檢測陽性；

14歲女性，澳門居民，為早前個案的同住家人，已於12月4日接受管控；

19歲女性，澳門居民，為早前個案的朋友，已於12月4日接受管控；

31歲男性，澳門居民，為早前個案的同住家人，已於12月4日接受管控；

51歲女性，內地居民，12月2日由廣東省東莞市經珠海入境本澳，美獅美高梅混樣樣本陽性，複檢陽性個案；

55歲女性，內地居民，12月2日由遼寧省經珠海入境本澳，威尼斯人混樣樣本陽性，複檢陽性個案。

10例無症狀感染者資料如下：



58歲女性，澳門居民，為早前個案的同住家人，已於12月3日接受管控；

40歲女性，澳門居民，為早前個案的同事，已於12月4日接受管控；

49歲女性，澳門居民，為早前個案的同事，已於12月4日接受管控；

36歲女性，內地居民，為早前個案的同住人，珠海市（橫琴）通報混樣樣本陽性，複檢陽性個案；

35歲男性，內地居民，為早前個案的同住人，美獅美高梅混樣樣本陽性，複檢陽性個案；

31歲女性，內地居民，為早前個案的共餐密切接觸者；

60歲女性，澳門居民，為早前個案的同住家人，已於12月3日接受管控；

52歲男性，內地居民，12月4日由廣東省珠海市入境本澳，珠海市（昌平社公園）通報混樣樣本陽性，複檢陽性個案；

61歲男性，香港居民，12月4日由廣東省廣州市海珠區經珠海入境本澳，珠海市（香洲區人民醫院）通報混樣樣本陽性，複檢陽性個案；

52歲女性，越南籍外僱，早前個案的密切接觸者。