仔仔一堂｜通訊局一周收16宗投訴　監製王賢誌冀大眾了解同志處境

TVB無綫電視J2的同志配對真人騷《仔仔一堂》，是無綫首個有關LGBTQ+（不同性取向及性小眾）作主題的綜藝節目。節目由宣布製作到近期播出，都掀起熱議。節目播出一周後，通訊事務管理局收到16宗投訴，被指「鼓吹同性戀」等。

《仔仔一堂》監製兼主持王賢誌認為，一個節目總有正反兩面的回應，他對於投訴沒有特別感覺，認為節目引起大家討論是好事，令大眾了解同志的處境就是節目的目的。



《仔仔一堂》由王賢誌監製和擔任主持。（仔仔一堂facebook）

近年同志平權是一個重要議題，例如世界盃中，歐洲多國足球隊隊長都曾計劃配帶支持LGBTQ+（不同性取向及性小眾）的隊長臂章，惟國際足協揚言處罰，最終未有成事。

《仔仔一堂》節目有播出後，引起大眾討論。（節目畫面）

通訊事務管理局稱投訴主要批評鼓吹同性戀

J2最新綜藝節目《仔仔一堂》邀請10位男同性戀者參與節目，並且在節目中透過不同活動及討論，希望令這10位男同志找到自己的另一半。參加者亦有在節目中講述出櫃時遇到的壓力，真情流露講述希望得到家人的理解和支持。

節目播出引起不少討論，通訊事務管理局表示，《仔仔一堂》由上周一（11月28日）開始播出以來，收到16宗投訴，主要指節目鼓吹同性戀，內容不良。

王賢誌認為回應總有正反兩面，認為可引起大眾討論已是好事。（王賢誌IG圖片）

王賢誌：節目引起大家討論是好事

《仔仔一堂》監製王賢誌接受《香港01》查詢時表示，一個節目總有正反兩面的回應，他對於相關投訴沒有特別感覺亦未有失望。他認為節目引起大家討論是好事，令大眾了解同志的處境就是節目的目的。

只要大家有諗深一層，唔只了解自己性取向，而係理解身邊人、朋友都可以有各自嘅性取向，再加以反思就已經好好。 《仔仔一堂》監製王賢誌

王賢誌補充，節目並不是要鼓吹別人支持LGBTQ+，只是嘗試把性小眾的處境，用電視節目表達，即使大家理解後有不同想法都不重要，他亦不會強迫別人支持LGBTQ+。

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TVB《開心大綜藝》影射張竹君、林鄭月娥狂收250宗投訴

近年無綫和ViuTV的節目，都有收到不少投訴。2021年ViuTV綜藝節目《賭命夫妻》，通訊局收到66人投訴，今年2月裁定首五集節目有關編排和須以負責任手法處理節目的投訴成立；以及第一集內容有欠莊重嚴謹和在處理、描繪性方面的投訴成立。通訊局向ViuTV發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

去年無綫《開心大綜藝》，阮兆祥扮張竹笙醫生（影射張竹君醫生）、陸永扮圓教授（影射袁國勇教授），王祖藍扮藍太（影射林鄭月娥）。通訊局收到約250宗投訴，主要認為《開心大綜藝》内容低俗或有侮辱成份。

去年ViuTV同志電視劇《大叔的愛》播放頭兩集，通訊局亦收到七宗投訴。