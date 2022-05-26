爸爸拉出櫃媽媽未接納　性小眾嘆香港性別教育落後：幾時可向前行

香港1991年通過同性性行為非刑事化的草案至今超過30年，香港性小眾社群是已感受到包容還是仍被忽視、甚至針對？作為過來人，看著性小眾平權路還須不容易地一吋一吋地開闢，80後的性小眾友善組織Pride Lab創作總監陳驚稱，性小眾很多時都希望得到家人接納，但事實上並非每個家庭都做得到。



陳驚回想即使在中學時爸爸主動拉他「出櫃」，支持他「做自己」，但後來跟媽媽爭執時，她仍一氣之下說：「其他人就正常，你就唔正常，其他人會結婚，你點可以結婚。」陳驚當下激動得奪門而出在屋外徘徊半晚才冷靜下來。



父母不同的反應，令陳驚更加明白凡事不是必然，性小眾想向家人出櫃，要抱著最好的希望，同時做最壞的準備。如今，社會大環境彷彿變得開明，但落到學校或家庭，可能又是另一個故事，陳驚慨嘆香港性別教育落後，如何處理親密關係的教育等都甚少在學校講授：「點解你唔可以喺學校變成必教呢？呢個已經講咗好多年⋯⋯我唔知道香港幾時先至可以向前行出呢一步。」



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陳驚是80後，他自言在成長的年代，沒有性小眾會公開說話，連「同性戀」這個字詞都是到中學才認識。性別多元，更加是往後多年才認識的事。陳驚出生時是女性，因為自小喜歡女生，一直以為自己是同志，直至幾年前才釐清自己是gender X（非二元性別）。

非二元性別 曾以為「女仔鍾意女仔係唔啱」 陳驚：一世只可暗戀

在那段只知道自己喜歡女生的時間，他在小學喜歡過一位女同學，眼見同班另一位男同學展開「瘋狂追求攻勢」，不時送禮物，陳驚說：「我唔可以做任何嘢，因為我知道女仔鍾意女仔係唔啱嘅，所以我連送一份聖誕禮物畀佢都唔可以。」

回想起當時他看過的書、電影及電視，大多都是「一男一女，一個家庭，要結婚」，即使有極少數電影有「女女」或「男男」的情節，去到最後彷彿只有「悲劇收場」或角色「拗直」跟異性結婚兩種結局，「你就會覺得原來係無呢回事（同性戀），會覺得呢樣嘢唔應該同人講。」

陳驚提到，在他成長的年代，沒有性小眾會公開說話，連「同性戀」這個字眼都是到中學才認識。（廖雁雄攝）

同學拍拖記大過 互生情愫亦要當秘密

「我覺得就係好灰，即係好灰心，鍾意一個人只可以暗戀。我當時覺得我呢一世都會係咁樣。」直至小學畢業，陳驚都無透露過自己的想法及心意。直至中學升上女校，知道有師姐跟同級同學拍拖，令他「好灰」的世界有所改變：「原來女仔同女仔可以一齊，可以戀愛。」

不過，後來又發生另一件事令他有其他想法。中二那年，與陳驚同級的兩位同學放學後在校外拍拖被老師撞見，老師在翌日的早會上，公布那兩位同學要記大過，「個『罪名』就係校外行為不檢。」他驚覺，即使同學間可以互生情愫，可以拍拖，仍然是不可以被人知道。

青春期由爸爸拉出櫃 學校不接納有爸爸做「安全網」

陳驚提到，自己從中學開始已經是「男仔頭」，其他人都理所當然地覺得他喜歡女生，不過他從未想過要出櫃，「但我喺青春期畀人拉出櫃，咁就係我爸爸。」爸爸有一日突如其來問陳驚是否喜歡女生，他坦言當時不敢承認，無回應爸爸的提問，但是爸爸接著就說：「唔緊要喇，你第時真係拍拖，你就帶個女仔返嚟喇。」感受到爸爸的接納，他才敢回答「好啊。」

嗰時就覺得原來屋企人係會接受㗎喎，原來都唔係好似想像中咁可怕⋯⋯我諗爸爸拉我出櫃令我好慶幸我有一個安全網，即使我另一方面知道學校係唔okay同性戀，但係我有我屋企接納我。 陳驚

陳驚曾與爸爸一起參與2017年的同志遊行。（資料相片／余俊亮攝）

媽媽未完全接納：「其他人就正常，你就唔係正常」

陳驚指爸爸的接納於他而言如同「安全網」，令他知道即使外界未必接受，仍有家人接納及支持，爸爸更為他承受了媽媽的情緒。2017年，陳驚跟爸爸一同參加同志大遊行，在那時他才知道原來媽媽一直很反對、很擔心，怕他不會結婚、不會有下一代。

他形容媽媽是比較傳統的人，認定結婚生子是女人該做的事，在媽媽成長的年代，同性戀更是「罪行」，所以他理解媽媽的不接納。但後來媽媽都見過他兩任伴侶，看似可以相處，直到有一次，他跟媽媽發生爭執，兩人愈吵愈烈，媽媽講了一句：「其他人就正常，你就唔係正常，其他人會結婚，你點可以結婚。」

他當下才意識到，媽媽心底仍然是未能接受，「（聽到）嗰一刻我都係好大打擊，我嗰刻都覺得好傷心。」陳驚奪門而出，在屋外徘徊半晚才冷靜下來。

嗰句嘢對我真係好傷心，因為嚟自我好愛嘅人，我其實都覺得我媽媽好愛我，我唔知點解嗰句說話就係咁樣出咗嚟。 陳驚

陳驚坦言曾有一絲考慮過自己能否迎合大眾「正常人」的標準。（廖雁雄攝）

陳驚：如果我係異性戀 應該少好多掙扎

回想這場爭執，陳驚說最傷心的是媽媽寧願他不開心，都想他做一個「正常人」，他坦言做了30多年人，不是未曾想這個問題，亦曾認真考慮過能否改變自己，迎合大眾標準：「我有諗過如果我係異性戀嘅話，我應該會少好多掙扎，少好多收埋自己⋯⋯我都有諗過如果我可以輕鬆啲就好喇，但係無辦法，呢啲嘢唔係迫出嚟。」

到後來我又拍拖，佢（媽媽）都有同我講「你帶佢上嚟，無問題㗎，我okay」⋯⋯我慶幸我哋經過嗰日嘅對話之後，佢都話比我聽佢有轉變，佢都願意為我踏出一步，縱使喺佢心目中，其實都唔係佢好支持嘅嘢，但係佢至少無再講過同樣傷害我嘅說話。 陳驚

雖然媽媽未完全接受，但是陳驚說媽媽都因為這次爭執有所轉變，「最緊要係佢知道我錫佢，佢都錫我，大家就搵一個唔好傷害大家嘅方式相處。」經歷父母不同的反應，他亦明白到「所有嘢唔係必然」，性小眾向家人出櫃，不一定會獲得接納及支持。

出櫃抱最好希望 亦做最壞打算

「我哋都希望我哋無論係點樣，我鍾意同性戀又好，我係跨性別又好，爸爸媽媽都會接受我。但事實上，有太多例子話畀我聽唔係囉。」自2013年與朋友成立Pride Lab，陳驚接觸到很多不同的性小眾，聽過些出櫃後遭受家暴的故事，雖然今日的社會看似較以往開明，一則關於性小眾的報道，留言不再是一面倒的咒罵，但是當性小眾想向家人出櫃，故事又未必一樣。

如同Pride Lab製作的出櫃資訊，出櫃前亦要為壞的結果做準備，譬如遭遇暴力如何應對、被趕出門有沒有地方容身等，都要先做萬全準備。陳驚說：「我哋係想用最壞嘅打算，但係都有最好嘅希望，咁樣去提醒同志朋友。」

我諗每一個同志都好希望佢嘅屋企人接納自己⋯⋯你會好希望你親密嘅人、最親嘅人支持自己、愛自己，無論自己係點樣都喺自己身邊，呢個係（性小眾）好多時候嘅願望嚟。 陳驚

學校少講情感教育 陳驚：點解唔可以喺學校變成必教呢？

陳驚最後提到，香港的性別教育落後，基於校本原則，學校不一定要與學生談及性/別或性別多元的議題，以至情感教育、如何處理親密關係的教育等都甚少在學校講授。「但呢樣嘢係每個人都必經，尤其是青春期，尤其是年輕人⋯⋯點解你唔可以喺學校變成必教呢？呢個已經講咗好多年⋯⋯我唔知道香港幾時先至可以向前行出呢一步。」