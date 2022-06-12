女兒出櫃母難接受感自責　「三步曲」助同志家長走出情緒困局

撰文：香港小童群益會「性向無限計劃」

「出櫃」從來都不是一件容易的事，子女向父母坦承自己的性傾向，甚至需要更大的勇氣。「佢哋其實希望我哋可以支持佢、明白佢、了解佢。」周太由當初迴避問題、到尋求支援，及至最後接納了女兒是同性戀的身份，過程雖然漫長，但她形容兩母女的關係比以前變得更好，這段經歷對自己也是一個成長。



▼2018年11月17日香港同志遊行▼



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兩個「兒子」

「由細到大啲人都話，咦，你兩個都係仔呀？我每一次都要同人講，唔係呀呢個女嚟㗎。」育有一女一子的周太，回想起女兒小時候不論是衣著打扮，抑或是行為舉止，給人第一眼的感覺都無疑是一位男生。

由於女兒性格活潑開朗，喜歡跑來跑去，「所以佢往時唔鍾意着裙，我都會理解，係唔方便嘅。」周太亦笑說自己也不太喜歡穿裙子，故對女兒從小到大的中性打扮，或是比較「男仔頭」的性格都不以為意。

迴避談論性傾向 冀女兒變「正常」

然而，周太留意到女兒的行為表現越來越像男生。雖然她不認為女兒的打扮與性傾向有直接的關係，不過她坦言，那段時間一直迴避跟女兒討論這問題。「我自己嘅諗法係，未定嘅，可以俾佢自己探索吓先嘅。」直至女兒高中時經歷第一次失戀，而對象是一位女生。

「當時我心底裡非常之開心，因為咁咪好囉，咁咪正常返囉，所以成個過程入面，我冇顧及過佢失戀嘅感受。」

周太後來才知道，原來當時沒有好好回應女兒或安撫她的情緒，令這件事在女兒心中埋下了一條深深的刺。女兒大學三年級時再一次經歷失戀，對象同樣是一位女生。周太這次終於正視女兒的「出櫃」，「佢話佢唔係第一次（喜歡同性）喇，係我根本一直都唔想正視而已。」

對「出櫃」不懂反應感自責

面對女兒「出櫃」，周太形容自己當時如「hang機」般，而丈夫的反應則不太詫異，她估計是因為他早已有心理準備。感到徬徨無助之際，周太在網上搜尋相關的支援，找到了「性向無限計劃」家長支援服務。

接通求助熱線後，周太將事情經過告訴了當值社工。她直言當時最困難的是處理自己情緒，同時也感到非常自責，質疑自己沒有盡好母親的本分，包括「冇引導返佢（女兒）做一個女仔」，以及沒有好好跟女兒溝通。

鼓勵父母與子女同行

在尋求支援的過程中，作為「新手」同志家長，周太很感恩有社工的幫助，除了在她感到最無助的時候伸出援手，之後更安排她跟其他遇到同樣情況的家長作交流。而在三、四年前，她形容自己忽然叮一聲「開竅」，開始慢慢接受女兒是同性戀這個事實。

「我只係諗，唔需要理會（女兒）鍾意嗰個人係男定女。同埋我只係要相信我個女佢唔會搵自己笨，咁就諗通咗。」

回望由拒絕接受，再變成接納，走過這段不容易行的路後，周太形容現在跟女兒的關係「好咗好多」，能夠開心見誠地談論同性戀話題。她寄語其他家長，不要將自己的子女拒於門外。

「我希望其他家長，知道（子女是同性戀者）後都唔好好似我咁迴避。佢哋（子女）都願意講嘅時候，咁我哋唔面對件事，佢哋之後行嘅路會比較困難，同埋會冇咁開心。」

子女願剖白因重視家人

我們的同事阿恆在計劃中認識周太，聽她分享過自身經歷。她指家長對於子女「出櫃」後的反應均有不同，主要取決於數個層面，例如家長和子女本身的關係，或者家長本身對這個議題認識的多少。而她認為最關鍵的是，家長對同性戀的態度，以及對同性戀的擔心背後的價值觀。

「例如周太嘅反應係比較溫和，佢對自己小朋友有觀察，自己都有個估計。有啲家長係好突然咁發現，會措手不及，反應又會唔同。」

子女願意跟父母坦白自己的性傾向，阿恆認為主要有兩個原因：第一，這個身分對他們來說很重要；第二，他們真的非常信任這個家庭。如果家長對於子女「出櫃」不懂如何反應，她建議可以先對他們說：「謝謝你告訴我，但這一刻我都不知道怎樣反應。」先給予雙方一些時間和空間消化。

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消化、認識、求助

以下是阿恆的「三步曲」建議，希望能夠幫助家長走出情緒困局。

1. 消化情緒

情緒反應來得很突然，家長不需要刻意去壓抑自己的情緒，因為有情緒是十分正常的。如果感到自責、生氣、哀傷，可以先花點時間讓自己消化這些情緒。不過一旦影響到正常生活、社交，就要盡快尋求協助。

2. 認識性傾向

當家長準備好的時候，可以了解更多有關性傾向的資訊，有助解開一些擔心或誤解。日後與子女接觸和溝通時，態度可以變得更從容。

3. 尋求支援

家長可以找一個能夠傾訴的對象，或是向專業的機構求助。而阿恆認為這是家長願意作出改變的第一步，所以亦鼓勵各位家長主動尋求支援。

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