醫管局女高層與夫涉AEON偷竊　辯方指警員調查時問：打邊隻疫苗好

醫管局女高層莊慧敏與其醫生丈夫趙名宇，被指在黃埔AEON超市內偷海膽及刺身等逾1600元食物案續審，辯方律師指兩被告在非情願下錄取口供，要求法庭不要接納成呈堂證物，他們的律師今午(7日)開始盤問為二人錄口供的警員，除了指被告曾要求要見律師被拒外，警署內亦有偵緝警教唆他們認一時貪心犯案，而二人所錄的口供更是錯漏百出，兩被告需要補錄。律師又指，警員認出莊有份主持疫情記者會，調查期間曾問莊打科興定復必泰好，警員否認說法，但認口供寫得差。



辯方指趙曾要求找律師被拒

代表男被告趙名宇(47歲)的資深大律師駱應淦，下午盤問錄取口供的警員鍾兆偉時稱，趙在2022年4月23日被捕後，曾提出要找律師及致電女兒，但鍾表示：「唔使請律師啦，有意無意都係偷，請律師都無用同無分別，唔好嘥錢。」又拒絕讓趙打電話。鍾否認。

警員鍾兆偉否認調查時曾問女被告莊慧敏打那隻疫苗好。(凌子淇攝)

指偵緝警教唆被告認一時貪心犯案

駱又指，兩名被告被帶返警署時，趙再次要求聯絡律師，但偵緝警員16229回應說，二人承認盜竊便可盡快離開，又說：「呢啲嘢小事啦，唔會坐監，唔會留案底，你哋最多罰錢。」又稱若要找律師的話：「今晚都唔走得，要去『臭格』過夜，嗰度好恐怖，你哋頂唔住㗎」，繼而教唆他們承認因為「一時貪心」犯案。鍾一概否認。

鍾稱怕資料外泄帶被告到平台調查

鍾又指，永旺保安室環境狹窄，他為免在查問會令兩被告的個人資料外泄，才會帶他們到地庫一個平台調查。代表女被告莊慧敏的代表大律師布喜后質疑，當時鍾尚未宣布拘捕，根本無權帶二人離開保安室，而該平台只有20呎，但保安室卻逾100呎，鍾反而覺得平台較適合問話，批評其說法不合常理。鍾不同意。

鍾否認曾問莊打那隻疫苗好

布喜后問鍾是否接種科興疫苗，鍾確認後，布便指出，鍾為趙錄口供時，得知兩被告均是公立醫生，莊更是傳染病科醫生及負責抗疫工作，故他及後再為莊錄口供時，問她：「其實打邊隻針好啲？科興定復必泰？」鍾否認曾提出上述問題。

鍾承認口供寫得差

此外，布喜后提及鍾撰寫的會面紀錄有多項錯漏，包括「簽名」寫成「簽明」、「摩洛哥藍莓」寫成「摩落哥藍莓」等，質疑他根本沒有向二人覆讀會面紀錄，便叫他們簽署確認。鍾不同意，又稱不知道另一警員接手案件後，因嫌其會面紀錄不夠詳盡，欠缺時、地、人、犯案動機等資料、故要兩被告補錄口供，但表示：「我承認寫口供寫得差。」

辯方指兩被告非情願下作招認

辯方指，兩名被告受到警員誤導 、壓迫、威嚇及利誘，使他們在非自願情況下作出招認和簽署相關文件，因此反對上述口頭招認及會面紀錄呈堂。

案件將於明年1月17日續審，料會傳召餘下一名控方證人，即偵緝警員16229。

兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱是醫生。他們被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

案件編號：KCCC1147/202

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)