醫管局女高層與男醫生涉黃埔AEON偷竊12月審　辯方將傳醫療專家

曾與張竹君一同出席疫情記者會的醫管局女高層，與一名男醫生被指在黃埔一超市偷竊包括刺身等食物，價值逾1600元。兩人今（28日）在九龍城法院否認盜竊罪，案件押後至12月6日開審，預計需時2天。辯方表示將爭議涉案付款處有誤導性指示，導致兩人未有就部份貨品付款。另辯方將傳召兩名證人，包括一名品格證人及一名醫療專家證人，控方則有三名證人，並有共16分鐘的錄影會面呈堂。



兩名被告：趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲，女)，兩人均報稱醫生，今同由資深大律師李定國代表。

兩名被告均為註冊醫生。(詳看下圖)

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資料顯示，莊為醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)，趙是骨科醫生。

案件編號：KCCC 1147/2022