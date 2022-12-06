醫管局女高層與夫涉AEON偷竊　保安稱二人將未「嘟」機食物放入袋

曾與張竹君一同出席疫情記者會的醫管局女高層莊慧敏，與同為醫生的丈夫被指在黃埔一超市偷竊海膽、小玉西瓜等食物，價值逾1600元。二人否認盜竊罪，案件今（6日）在九龍城法院開審。超市便衣保安供稱，當日見到兩名被告的手推車上放著許多貨品，包括貴價食物，但他們使用自助付款機時，部份貨品未經條碼閱讀器掃描便被放入袋。辯方盤問保安員稱，當日警員到場後，曾向兩名被告說：總之無「嘟」機便算偷，保安稱沒有印象警員曾這樣說。



涉偷10件貨品價值1632元

兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。他們被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

兩名被告均為註冊醫生。(詳看下圖)

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將爭議是否忘記了掃描貨品

二人分別由資深大律師駱應淦及大律師布喜后代表。控辯雙方承認事實指，兩被告當日在上址共購買了23件貨品，但不包括涉案未經付款的貨品。兩人的長女當晚6次致電父母不果，最終報警報稱父母失聯，其後獲警方通知父母正在警署處理文件。控方透露，兩名被告將爭議錄影會面的呈堂性，並會出庭作供。辯方確認，不爭議部份貨品未經掃描，但爭議此舉意圖，即二人或是忘記了掃描該些貨品。

購買貴價貨品吸引保安員留意

控方傳召永旺便衣保安陳行舉，他指涉案黃埔店共有34部自助付款機，顧客掃描貨品條碼後，自助付款機便會發出「咚」聲響，螢幕亦會閃一下，並會出示貨品名稱。

陳續稱，當日下午3時40分，他在自助付款區巡邏，看到兩被告推着手推車，走到17號付款機付款。陳見二人的手推車內的貨品數量較多，當中包括貴價貨品，便開始觀察他們，他解釋，若顧客使用自助付款機購買大量貨品，則「好易有啲事情發生」，故他當時才會留意兩被告。

永旺便衣保安陳行舉稱因兩名被告購買大量貨品，包括貴價食物，故有特別留意。(凌子淇攝)

兩被告被截時均稱有畀錢

據陳觀察，二人付款時，部份貨品未有「過機（放在條碼閱讀機掃描）」便被放入袋，包括：一盒海膽、一個西瓜及一個密瓜。陳思疑兩人盜竊，故待趙付費後，便尾隨他們至B2層停車場，向他們表明自己身份，並問：「你拎緊嘅貨品係咪未畀曬錢？」兩人回覆指：「有畀錢。」

影片見部份貨品未掃描

陳之後帶兩人返回永旺保安室，再按趙提供的單據對照他們手中的貨品，發現共有10件貨品未有付款。他把這些未付款的貨品打印出來，交給二人確認，隨後便向店舖經理交代事件及報警。

庭上播放閉路電視片段，可見二人當時將手推車上的貨品，逐一移到付款機櫃檯，趙把貨品放在條碼閱讀機掃描，莊則將貨品放入袋內，惟部份貨品未經掃描。

女被告莊慧敏及男被告趙正宇，兩人均報稱是醫生。(凌子淇攝)

兩被告離開超市繼續有購物

辯方盤問時指出，當日二人付款後，趙曾獨自返回超市再購買三文魚籽，又到G樓處理泊車優惠事宜，之後他與莊一起在超市同層的展銷場買濕紙巾，才到B2層停車場。陳承認二人付款後曾經逗留一段時間，包括到過展銷場，而他一直尾隨其中一人，但不記得是趙抑或莊。

兩被告被截無表現驚慌

陳認同，當時在停車場向二人表明身分後，他們沒有逃跑，也無表現驚慌，而是合作地跟他到保安室。被問到有否要求兩被告將車上所有貨品帶到保安室檢查，包括他們在其他地方購買的貨品，陳稱沒有印象。

貨品均非直接放入袋

辯方又指，閉路電視片段可見，兩名被告使用自助付款機時，沒有一件貨品是直接放入袋的，全是先放在枱面上再入袋。陳同意。

辯方質疑，陳在保安室點算貨品時，或不小心將已付費的貨品誤當成未付款，陳不認為有此事發生，解釋警員到場後亦會親自點算，但當日警員到埗後，他不在場，故沒有看到警員點算。

辯方指警曾稱總之無嘟就係偷

至於辯方指警員到場後，莊曾問：「intentional同non-intentional有咩分別？」警員回應稱：「有意無意都冇分別，總之啲嘢冇嘟機就係偷嘢。」對此陳再度表示沒有印象。

審訊明（7日）續，料將傳召宣布拘捕及負責錄口供的警員。

案件編號：KCCC1147/2022