渣打信用卡被盜用　業界：資料外洩或黑客入侵　銀行都應偵測到

渣打國泰萬事達卡（前渣打Asia Miles萬事達卡）出現大量客戶被盜用簽帳事件，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華今早（8日）在電台節目指，客戶資料外洩、或黑客入侵都有可能是今次事件成因，但認為不論是前者或後者，銀行都應該要偵測得到，「（成因）其實都好難靠單一事故決定，但我相信銀行要更主動去截查同交代。」



香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華在電台節目表示，就今次事件而言，可能涉及客戶資料外洩、或黑客入侵，「兩樣都有可能。」他提到，雖然涉事銀行稱暫無證據證明事件涉資料外洩，「其實銀行都要時間去證實。」

事件至少影響1萬個客戶

黃浩華續指，黑客可以一些程序「撞」信用卡號碼，但過程要經過大量交易，才會試到正確的信用卡號碼，「唔係話無可能，但要撞好多可能性。」他提到，今次事件影響至少1萬個客戶，意味著如果是靠程序「撞」要「撞」的數量就不止1萬個，大眾難免會疑問為何銀行無法偵測。

黃浩華在電台節目表示，渣打信用卡被盜用可能涉及客戶資料外洩、或黑客入侵。（資料圖片）

他提到，銀行有堵截可疑交易很多是靠銀碼大小，小金額的交易未必有精準堵截。不過，他強調，不論是客戶資料外洩、或黑客入侵，銀行都應該有辦法偵查到。但今次事件的確實成因，以至某張信用卡是否出問題，仍需銀行調查，「其實都好難靠單一事故決定，但我相信銀行要更主動去截查同交代。」

如遇盜用要盡快停卡

黃浩華最後提到，這類信用卡被盜用事件上，用戶較難預防，但建議如遇上信用卡被盜用，要盡快停用信用卡，也建議市民慣常留意信用卡戶口的小金額，確保都是自己的交易。

渣打信用卡客戶疑被盜用簽帳：

