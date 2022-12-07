渣打客戶信用卡疑被盜用　該行稱若交易屬非持卡人授權可獲退款

Asia Miles渣打銀行亞洲萬里通信用卡（渣打國泰萬事達卡）疑出現客戶被盜用簽帳事件。在渣打香港的FB上，有不少用戶作出投訴，《香港01》亦收到不少受害人投訴，指近日信用卡遭盜用簽賬，每次交易涉款不多。曾致電到客戶服務熱線，卻等候長時間後仍無法與客戶服務員聯絡。渣打香港回覆《香港01》，指出若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。



渣打指出該行一直有監察可疑信手用卡的系統及機制，因此該行除了就「毋須出示信用卡」之交易，向持卡人發出提示訊息外，已立刻加強相關監察系統及保障客戶措施。

該行又指出若客戶發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，以及於1個內為已入賬的信用於交易提出爭議請求，該行會聯絡客戶跟進，及按機制進行調查。若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。

該行又指出客戶致電服務熱線或需等候較長時間，對受影響客戶致歉。

渣打其後再指出，知悉部份客戶信用卡出現未經授權之信用卡交易，現正積極跟進，未有證據顯示個人資料外洩。客戶受信用卡退款保障，所有經該行核實的非授權信用卡交易，將主動安排退款，持卡人毋須承擔責任。該行呼籲客戶不用急於致電該行或到網上理財提出查詢。