染疫期間收App通知簽帳數百元　渣打苦主一連被碌卡9次購iTunes

渣打銀行亞洲萬里通信用卡疑出現客戶被盜用簽帳事件，其中一名苦主陳小姐（化名）向《香港01》表示，上月底確診新冠肺炎在家休息期間，其信用卡一次過出現9項數百元的簽帳消費，項目為「APPLE.COM/BILL iTunes」，隨即致電渣打銀行取消信用卡，及後不需繳付相關費用。



事發於上月26日（星期六），染疫留家休息的陳小姐（化名），突然收到渣打銀行手機應用程式一次推送通知，其信用卡簽帳588港元，但沒有如以往簽帳般收到手機訊息（SMS）通知，「嗰陣我病到死死吓，點會係到碌啫！」但陳小姐當時打開渣打銀行手機應用程式查閱，仍未見到其信用卡帳戶有相關簽帳。

呢啲數我冇碌過，但係我只係收到個app一次通知價錢碌咗，嗰陣時我撳入個app都冇話入帳，我再收完先，跟住我再隔半個鐘先睇到嗰度成9張單係碌咗。 陳小姐

每隔10分鐘「被簽帳」一次

半小時後，她再次查閱，方知自己的信用卡短時間內共有9次的消費紀錄，每次相隔10分鐘。首兩項費用為498港元，其餘7項費用為588港元，簽帳項目均顯示為「APPLE.COM/BILL iTunes」。她隨即致電客戶服務熱線查詢，卻獲回覆稱，倘信用卡顯示曾簽帳，事主須為此繳付費用。

我話都冇碌過，我哋都冇單點證明我碌呢。只係得嗰張信用卡咋喎，我都冇invoice。 陳小姐（化名）

她向客服表明不同意繳付相關簽帳，同時辦理取消信用卡的手續，及後渣打銀行再無要求她繳付相關費用。近日得知身邊朋友亦有類似情況，方知自己不是唯一的受影響人士。

渣打信用卡非第一次遭盜用

陳小姐表示，其渣打信用卡已非第一次遭盜用，2年前也曾連續多次被簽帳「試試下我係鶴咀行緊一些郊外地方，2020年個陣，6次碌左food panda。」她說，其信用卡已連結Apple Pay，懷疑是曾透過Apple Pay付款的商戶網絡安全出現問題。

渣打信用卡客戶疑被盜用簽帳：

