第五針｜醫生林永和：二價疫苗可減少感染及傳染機會

政府昨日（7日）公布復必泰二價疫苗及第五針的最新安排，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早（8日）在一個電台節目表示，本港現時流行BA.4及BA.5變異病毒株，市民接種二價疫苗可減少感染及傳染機會。對於政府提到新冠疫苗接種或將恆常化，林永和表示，未來兩三年內，仍要視乎疫情走勢，根據病毒變異情況來接種疫苗。



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政府昨日公布，本周五（9日）起，18歲或以上人士可預約接種復必泰二價疫苗作為第三針，而本月16日起，已打四針、或已接種第三劑及曾受感染康復的18歲或以上人士可預約第五針，可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。

林永和表示，本港現時主要流行BA.4及BA.5變異病毒株，市民若接種二價疫苗，可減少感染及傳染機會。若市民曾接種復必泰疫苗，可接種二價疫苗；至於接種科興的市民亦可溝針，沒有額外風險。

18歲以下人士需觀察更多數據

目前新打針安排主要針對18歲或以上人士，林永和表示，專家需觀察更多新疫苗的數據，包括18歲以下人士的心肌炎情況，整體不需擔心，亦理解18歲以下青少年的家長或有更多顧慮，若專家觀察認為二價疫苗適用於青少年，則一定會安排。

林永和表示，最近確診數字顯示三成安老院舍長者有二次感染，表明其抵抗力變低，若確診過且已接種三針，亦可接種第四針第五針；至於醫護人員、飲食從業人員等高危人群，建議積極打針。

目前新打針安排主要針對18歲或以上人士，林永和表示專家需觀察更多新疫苗的數據，包括18歲以下人士的心肌炎情況，整體不需擔心。（資料圖片/葉泳心攝）

政府昨日還提到，新冠疫苗藥物製造商已可申請在港註冊，如獲批准，註冊藥物製造商可直接向醫護專業人員銷售和供應該疫苗，將有助於新冠疫苗接種恆常化。

對此，林永和表示「無人知以後會點」，若再出現全新病毒株，需接種相應新疫苗配合疫情走勢，未來兩三年或要像流感針，但目前主要「活在當下」、「睇疫情走勢」，呼籲市民儘快打齊第五針加強保護。