第五針｜12.16起可預約　港府：明年研新冠疫苗接種是否須恆常化

政府今日（7日）公布，本周五（9日）起，18歲或以上人士可預約接種復必泰二價疫苗作為第三針，而本月16日起，已打四針、或已接種第三劑及曾受感染康復的18歲或以上人士可預約第五針，可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。



政府又指會於明年參考最新科學證據及專家建議，審視是否需要開展新一輪新冠疫苗接種計劃，包括新冠疫苗接種是否需要恆常化、於計劃下建議須予接種的優先群組，以及透過公私營醫療界別為一般市民及各特定群組例如長者、醫護人員、院舍院友和員工、學校師生等提供的接種安排。



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周五起可約復必泰二價疫苗

政府發言人表示，由周五（9日）上午9時起，市民可經系統預約接種復必泰二價疫苗。在預約系統更新前，18歲或以上市民在接種疫苗時，亦可即場要求改為接種復必泰二價疫苗。

政府發言人指出，因應專家建議，政府正在提升疫苗接種紀錄系統及網上預約系統的功能，市民可由16日上午9時起在網上預約及在同日開始接種最新一劑疫苗。

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社署已致函各院舍介紹復必泰二價疫苗

政府發言人強調，會於明年參考最新的科學證據及專家建議，審視是否需要開展新一輪新冠疫苗接種計劃，包括新冠疫苗接種是否需要恆常化、於計劃下建議須予接種的優先群組，以及透過公私營醫療界別為一般市民及各特定群組例如長者、醫護人員、院舍院友和員工、學校師生等提供的接種安排。

因應專家的最新建議，社會福利署已致函各院舍，向家屬及院友介紹復必泰二價疫苗，以及說明院友已經可以按需要選擇接種第五劑疫苗。如院友希望選擇接種復必泰二價疫苗或第五劑疫苗，可以向院舍表達接種意願，政府會盡快安排外展醫護團隊到訪接種。

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新冠疫苗藥物製造商可在港申請註冊

發言人補充，鑑於印證新冠疫苗安全有效的數據已十分充足，早前只獲認可作緊急使用的新冠疫苗的藥物製造商已可根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）在香港申請註冊。如獲批准，註冊藥物製造商可直接向醫護專業人員銷售和供應該疫苗，使其能像季節性流感疫苗或人類乳頭瘤病毒疫苗等般由私營市場提供，這將有助於新冠疫苗接種恆常化。