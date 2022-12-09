廉署控友邦高層涉貪　收下線Hermès手袋和BULGARI頸鏈　總價$36萬

廉政公署今日（9日）落案起訴友邦保險一名資深區域總監貪污，涉嫌收受五名下線保險代理總值36萬元的Hermès手袋和BULGARI頸鏈，以協助對方獲客戶投購保單。被告已獲廉署准予保釋，下周二（13日）在東區裁判法院應訊。



廉政公署今日（9日）落案起訴友邦保險一名資深區域總監貪污，涉嫌收受五名下線保險代理總值36萬元的Hermès手袋和BULGARI頸鏈。（資料圖片）

被告馬敬（51歲），是友邦保險資深區域總監，被控三項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

案件於2018年5月至2019年8月期間發生，案發時被告是友邦保險區域總監，負責招攬及監督其下線保險代理，她於2020年1月獲晉升為資深區域總監。

廉政公署今日（9日）落案起訴友邦保險一名資深區域總監貪污，涉嫌收受五名下線保險代理總值36萬元的Hermès手袋和BULGARI頸鏈。（黃永俊攝）

涉嫌從5名下線收利益 協助促使客戶投購保單

被告涉嫌從五名下線保險代理收取兩個Hermès（愛馬仕）手袋及一條BULGARI（寶格麗）頸鏈，以協助對方促使客戶向友邦保險投購保單。該兩個手袋及該條頸鏈分別值約16萬港元、逾18萬港元及逾2.3萬港元。

友邦保險禁止僱員收受回佣、賄賂或送禮等行為。公司行為準則規定，僱員必須獲批准方可接受價值逾300美元（或約2,340港元）的禮物。

為協助保險業界加強防貪能力，廉署與業界合作編製指引，雙方並將繼續合作，為保險從業員提供誠信培訓，宣傳反貪信息。

任何人士如懷疑遇到貪污，應立即向廉署舉報，市民可參考廉署製作的《保險公司防貪指南》及廉署推廣保險業誠信專頁