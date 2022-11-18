昌遠大廈前法團委員涉用假單申$1萬工程費　被廉署控使用虛假文書

一幢私人住宅大廈的業主立案法團委員涉嫌使用虛假現金單據，向法團申領工程費用，涉事人昨日被廉署落案起訴。他被控四項使用虛假文書罪，違反《刑事罪行條例》第73條。涉事人現時已獲廉署准予保釋，待下周一（21日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署落案起訴一幢私人住宅大廈的業主立案法團委員，他涉嫌使用虛假現金單據，向法團申領工程費用。（資料圖片）

被控四項使用虛假文書罪名准保釋 11.21答辯

廉政公署表示，接獲貪污投訴遂展開調查，揭發昌遠大廈時任法團委員、49歲的黃叔榮涉嫌使用虛假現金單據，向法團申領工程費用。他被控四項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。他已獲廉署准予保釋，以待下周一（21日）在西九龍裁判法院答辯。

被告建議法團以1.2萬元委託其友人維修四道防火門

廉署指，昌遠大廈的法團於2019年初，委託時任法團委員黃叔榮向承辦商就更換四道防火門索取報價。黃叔榮當時建議法團以1.2萬元委託其友人維修該四道門。法團同意並把維修工程外判予黃叔榮。

工程後以假單申領工程費 四張單均曾修改及載有假資料

在工程完成後，法團要求被告提供經他核實的相關現金單據，以支付工程費用。黃叔榮涉嫌於2019年3月至2020年7月期間，使用四張看來由三間建築物料供應商發出的虛假現金單據，誘使法團接受它們為真文書，涉款逾1萬元。

廉署指，該四張現金單據的內容被指曾被修改並載有虛假資料。假如法團知道現金單據內容虛假，不會支付有關費用。