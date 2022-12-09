護士迷暈前男友再刀傷其頸　官稱不能以暴力解決感情問題　囚4年

診所女護士和拍拖7年的同居男友分手後，到對方的住所取回物品。前男友喝過護士親手製的「加料」檸檬茶後感暈眩，護士趁機用刀傷前男友的頸再自捅。她早前承認1項有意圖傷人罪，法官今（9日）在區域法院判刑時斥責被告迷暈前男友，令對方不能反抗，又指出現感情問題，亦不能以此暴力方式解決問題，判她監禁4年。



被告區淑琳(27歲)，承認於2021年3月11日在觀塘協和街合和大廈一單位，意圖使姓歐事主身體受嚴重傷害而非法及意傷害他。

被告區淑琳及事主被送院的情形。(詳看下圖)

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被告無法接受與事主終分手收場

法官判刑時引述求情和報告內容，指被告和事主雖未正式結婚，但被告視事主為丈夫。兩人曾打算結婚，但因婚禮等問題最終分手。被告難以承受此事，又未能接受事主展開新的戀情，感到被出賣。被告原打算迷暈事主後再自殺，讓事主醒來後發現其屍體，最終失去理智下犯案。被告在案中亦大量失血，腹部需縫49針。

被告有預謀犯案

法官認為被告是有計劃和預謀犯案，事主喝過檸檬茶後，不能保護自己。此外，被告作為護士，知道傷害頸部可致命，控方未有控告更嚴重的控罪，她實屬幸運。

事主有為被告撰寫求情信

對於辯方呈上事主撰寫的求情信，顯示他已原諒被告。惟法官看過該信後，認為不能肯定此事，事主或出於內疚而撰寫求情信。法官強調，即使出現感情問題，被告亦不能以此暴力方式解決問題，最終決定判她監禁4年。

向事主遞上自製加料檸檬茶

案情指，被告與事主於去年2月份手。她於案發日到事主的住所，聲稱取回個人物品。期間，被告向事主遞上一支她自製的檸檬茶，事主喝後感頭暈，並有嘔吐，躺在電腦椅上休息。惟他突感到左邊頸痛楚和流血。當時被告在他左邊，他即推開手持生果刀的被告。

檸檬茶經化驗後發現含安眠藥

事主其後與被告糾纏，被告的生果刀跌在地上。事主報警後，見被告躺在近門的地上，腹部流血，該生果刀則在被告身傍身邊。兩人同被送院，事主頸及手指有裂傷，被告在醫院被捕。事主曾喝過的檸檬茶經化驗後發現內含有安眠類藥物。

案件編號：DCCC 788/2021