警察福利基金｜反修例以來收支首盈轉虧　捐款少$1億按年跌八成半

保安局向立法會提交各紀律部隊福利基金年度報告，警察福利基金2021/22年度報告顯示，自2019年反修例風波以來，收支帳目首次由盈轉虧，截至今年3月31日，錄得1,750萬元虧損，年度收入大幅下降至2,446萬元，主要原因是捐款收入減少1.1億元，跌幅約八成半，錄得1,868萬元。



基金2021/22年度資產淨值3.28億元

根據警察福利基金2021/22年度報告，截至今年3月31日，基金的資產淨值為3.28億元，較2021年同期的3.45億元減少5.07%，約1,750萬元。翻查基金歷年報告，於2018/19至2021/22年度期間，收支帳目分別錄得1,989萬元虧損、7,395萬元盈餘、8,663萬盈餘及1,750萬元虧損。

根據警察福利基金2021/22年度報告，截至今年3月31日，基金的資產淨值為3.28億元。（張浩維攝）

「茶點費用」開支約315萬元

2021/22年度基金總收入為2,446萬元，較2020/21年度1.36億元減少82%，當中捐款金額約1,868萬元，較2020/21年度1.3億減少85.6%，涉款約1.1億元，亦較2019/20年度1.7億為少。

至於基金總支出錄得4,196萬元，與2020/21年度4,929萬元相若，最大筆開支來自「員工關係開支」約1,430萬元，增幅最多為「健康生活策略活動」增加7.7倍，涉款約478萬元，因處理社會事件等行動，而未能按時回警署用膳，所招致的「擔任特殊職務警務人員茶點費用」約315萬元，較2020/21年度1,078萬元減少七成。