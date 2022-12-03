理大衝突｜11名被告油麻地與旺角一帶與警對峙　全部裁暴動罪成

理工大學於2019年11月被示威者佔據，警方後來把大學包圍，大批示威者在理大外圍以至油尖旺一帶聚集，並在同月18日發生連串衝突事件，有示威者在油麻地至旺角一帶街頭向警方投擲汽油彈和雜物，警方亦施以催淚彈還擊，並圍堵一定範圍，拘捕了213人，並分多案提控。其中11名被告，早前否認暴動及藏有攻擊性武器等罪，案件今(3日)在西九龍法院裁決，11人全被裁定罪名成立。



11名被告：李卓珩（26歲，文員）、陳駿煒（28歲，地盤工）、劉嘉樂（26歲，IVE學生）、鄭家裕（33歲，攝影師）、廖卓賢（25歲，獸醫護士）、馬宇亮（27歲，理大學生）、謝澔庭（25歲，酒店接待員）、容家俊（26歲，倉務員）、勞尚文（26歲，運輸工）、梁楀燊（21歲，學生）、張賀祺（23歲，無業）。全部被控暴動罪，部份亦被控管有攻擊性武器及管有非法用途工具等罪。

2019年11月理大衝突期間，理大外圍至油尖旺一帶均有激烈衝突。(詳看下圖)

+ 11

12港人之一的郭子麟及另一人早前已認罪

全部人被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，與其他人參與暴動；部份被告被指管有板手、六角匙、雷射裝置、鎚、打火機、鉗、索帶、噴漆等。同案被告另有兩名被告，包括「12港人」之一的郭子麟（20歲，港大生），及林敏諾（21歲，IVE學生），兩人早前已認罪，還押至12月31日判刑。

示威者與警員在窩打老道與彌敦道一帶對峙

控方案情指，2019年11月18日晚上，警方在彌敦道至加士居道處理示威活動，他們在晚上約10時許於加士居道設立防線，並推進至彌敦道及窩打老道交界。當時有示威者用雨傘築起陣地，向警員掟汽油彈等。警方估算示威者投擲約250枚汽油彈，警員亦施發催淚彈還擊，晚上11時展開圍捕行動，其中兩名被名即場被捕，亦有被告被捕時手持樽口有白布的玻璃樽。郭子麟逃跑時手持打火機。

33名飛虎隊警員准保密身份

警方當日在油麻地一帶的封鎖範圍內拘捕213人，並分了17案提控。本案有33名控方證人為「飛虎隊」警員，控方在開審前以他們身份機密為由，要求「飛虎隊」警員的身份均不能被公開，獲法庭批准。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021