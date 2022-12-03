網民號召集會撐內地反封控示威　未有人聚集　警新戰術巴士戒備

新疆烏魯木齊上月24日發生十死九傷的住宅大廈大火，在內地引發反封控抗議，不少省市有居民拿着白紙示威。網上有人號召今日（3日）晚上8時於維多利亞公園、尖沙咀鐘樓、香港大學花園及中文大學民主女神像舊址四個地方舉行集會。據悉警方也有留意有關集會號召，晚上在維園及尖沙咀鐘樓加強巡邏，更出動新戰術巴士，查閱部份人士身份證，8時過後未見有人集會。



▼12月3日 警方就網上有人號召集會到尖沙咀鐘樓巡邏▼



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其中一個被指定集會地點尖沙咀鐘樓一帶，晚上7時40分已有大批軍裝警員到場戒備，警察機動部隊亦派出新戰術巴士到場。現場所見，警員沿海傍巡邏，截停個別人士查身份證及搜身。

▼12月3日 警方就網上有人號召集會到尖沙咀鐘樓巡邏▼



記者晚上大約7時到維園視察，警方早已於維園內佈防，噴水池及籃球場出入口均有警察駐守，籃球場出入口更有近十名警員，而公園內亦有便衣及軍裝警員巡邏，不過維園內的警員就未有如六四事件或七一回歸日穿上防刺戰術背心。在8時過後也未見有聚集。

▼11月29日 約20港大學在港大悼念烏魯木齊大火死難者▼



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中大：對校園內任何違法行為零容忍

其中一個集會地點的中文大學表示，已提醒大學所有成員必須守法，指大學對校園內任何違法行為零容忍，有需要時將報警求助。

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