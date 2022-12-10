止痛退燒藥｜搶購再現連鎖店限購必理痛　藥房商會：大部份寄內地

內地多個城市陸續宣布「優化」防疫，購買退燒藥等藥品毋須實名登記，帶動退燒藥及快速抗原測試劑需求增，香港亦再度出現搶購潮。今午（10日）視察深水埗一帶藥房發現，不少港人大手購入快速抗原測試包及必理痛等止痛退燒藥，有連鎖個人護理店更貼出告示，一人只可限購5盒必理痛品牌的全線藥物。



港九藥房總商會理事長林偉民確認，近一星期多了三、四成人購買必理痛，相信大部份都是寄回內地，但強調藥房目前供應量充足，相信第五波初期止痛退燒藥斷貨情況不會重演。



▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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今午到深水埗一帶十多間藥房及連鎖個人護理店視察，雖然暫時未見快速抗原測試劑及止痛退燒藥價格有上升情況，但發現有不少港人大手入貨，當中必理痛最搶手。當中有連鎖藥房更貼出告示，表示一人只可限購5盒必理痛全線藥物。

港九藥房總商會理事長林偉民表示，近一星期多了三四成人購買必理痛，大部分都是運回內地，但現時藥房供應仍然充足，相信第五波初期必理痛斷貨的情況不會重演。

▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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他續指，現時香港有不少人都已有購入必理痛「旁身」，即使家中有一兩人確診，也有藥物可以應付所需：「事實上去到今年三月，已經靜咗好多，好少搶購情況出現」同時，藥房亦有增加訂購必理痛以應付市場需求。他亦提醒市民，必理痛僅為牌子名，事實上市場有其他有同樣功效的撲熱息痛（止痛退燒藥）藥物。

▼2022年2月 市民搶購必理痛▼

