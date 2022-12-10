疫情｜許樹昌指本港已形成防重症屏障　倡撤圍封強檢和污水監測

新冠肺炎確診數字連日破萬，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）表示，本港社區已然形成「防重症屏障」，認為隨著允許感染者居家隔離和檢疫，圍封強檢和污水監測等措施的成效和意義已經不大，故建議要取消相關措施。



他強調不應用「躺平」來形容防控措施的調整，因背後仍有很多工作做，如推高疫苗接種率。 他亦估計，隨著疫情發展，本港感染人口或會超過90%。



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近日本港疫情再升溫，惟香港未有如上幾波疫情般收緊防疫措施，反而在近日進一步放寬確診者及密切接觸者的隔離檢疫政策。許樹昌接受內地傳媒訪問時重申，確診數字只反映疫情走勢，最緊要是看重症率，而現時本港用呼吸機的人數回到了雙位數，要深切治療的患者大約只有20人，比起第五波初期用呼吸機的人數差不多250人，住進深切治療病房的患者超過220人大幅減少。

對於有人憂心第五波初期的悲劇或會重來，他表示，疫情初期高病死率主要在於長者疫苗接種率低，後來透過提高接種率及有效分流確診者，已解決了醫療擠迫問題。他補充，經過血清檢測，估計香港在今年的二月至四月已經過半人感染新冠病毒。隨著感染人數規模較大，再加上疫苗接種率大大提升，故社區已然形成「防重症屏障」。

他表示，在新冠疫情流行下難以建立「免疫屏障」，「因為免疫是完全不感染，，但在新冠疫情流行下做不到，暫時消滅不了新冠病毒」，亦估計隨著疫情發展，本港感染人口或可超過90%。

針對現時防疫措施，許樹昌認為，一旦允許感染者居家隔離和檢疫，圍封強檢和污水監測等措施的成效和意義已經不大，故建議要取消相關措施，但認為學生仍需堅持每天都要做抗原檢測。

他強調，調整防控政策非「躺平」，而是因疫情出現變化，在病毒傳播力強及殺傷力減弱，加上疫苗接種率提高下，順應時勢調整策略是明智。他續指，在調整防控政策背後，還有很多工作需要做，包括推高疫苗接種率等。

許樹昌。（資料圖片）

現在香港已可容許市民接種第五針疫苗，被問到未來接種新冠疫苗是否亦會恒常化，許樹昌表示，此要看疫情和病毒未來的發展趨勢，不能過早下結論，目前並不知道。如果出現新的病毒變異株，目前的疫苗覆蓋不了，到時候可能需要接種新的疫苗。

另外，近日有不少討論關於是否可視新冠肺炎為流感般處理，許樹昌認為，新冠病毒和流感始終是兩種不同的病毒，感染新冠之後可能會有「長新冠」，故兩者並非完全一樣，但他同意隨著新冠病毒不斷變異，致病性弱了很多。

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