疫情｜確診8個月大男嬰危殆留醫威院　累計20患者接受深切治療

香港今日（8日）新增14,373宗新冠肺炎確診個案，醫管局公布，再多一名8個月大男嬰確診，目前情況危殆，在威爾斯親王醫院留醫。截至今日凌晨零時零分，新增452患者入院，對比留醫病人總數為13.9%；新增呈報12名危殆病人及22名嚴重病人，危重病人總數為171人，當中20名危殆病人正接受深切治療。



8個月大確診男嬰情況危殆。（資料圖片／龔嘉盛攝）

29確診者需呼吸機協助呼吸

醫管局又指，昨日有3,248名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有452名新增確診病人，2,180人需要入住隔離設施，354人正接受氧氣治療，29人需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報12名危殆及22名嚴重的確診病人，現時合共有76名危殆及95名嚴重的確診病人留醫，當中20名危殆病人正接受深切治療。過去一日有384名確診病人康復，311名病人出院。另外，新增27名確診病人在公立醫院離世。

醫管局分析過去一星期的初步數據，經急症室入院的確診病人中，約六成三因確診需要入院，約三成七因其他醫療原因入院。至於離世的確診病人中，約七成較大可能與新冠病毒有關，約三成因其他疾病離世。醫管局會繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要，提供合適的服務。

▼12月8日 每周疫情記者會▼



現時急症醫院內科病床整體住用率約為103%。因應社區的確診個案增加，醫管局會繼續加強七間確診個案指定診所（指定診所）及遙距診症服務，為社區的確診病人提供醫療支援。