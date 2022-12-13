的士加價｜綠的擬申起錶加6元　業界冀分階段加：不加價死路一條

香港的士小巴商總會聯同多個的士團體，有意再向運輸署申請新界的士起錶價加6元。香港的士小巴商總會理事長周國強今日（13日）在電台節目上指，香港的士收費一直偏低，今次申請是補回滯後收費，直言不調整收費，的士將面臨死路一條。他提到，明白市民會因加價要承受壓力，所以商會提出方案中，有一個是有參考巴士加價提出的分階段加價，他個人而言亦傾向這方案，期望藉以減輕市民承受的壓力。



保險、車價俱增 調整收費是滯後補回成本升幅

周國強表示，的士收費一直滯後，形容今次並非申請加價，而是申請補回滯後收費，認為在種種經營壓力，包括保險、車價等增加下，如不調整收費，「的士面臨死路一條」。

夜更的士司機有一成空缺：的士司機都要加人工

他續指，未來最低工資或增加，直言「唔調整保留唔住人手」，並透露夜更的士現時已有約一成空缺。他又提到，今月底政府為的士提供的液化石油氣補貼將取消，預料在職的士司機收入會減少，他表示今次加價會與司機平分，幫補他們的收入：「市民要加人工，的士司機都要加人工，我哋唔調整，參與嘅人（的士司機）就會少。」

周國強(資料圖片／盧翊銘攝）

周國強坦言，明白市民會因為加價要承受壓力，也知道市民或覺得的士加價「加得密」，所以商會提出的方案中，有一個是有參考巴士加價提出的分階段加價，他個人亦傾向這一個方案，期望藉以減輕市民承受的壓力。

他續提到，香港的士收費偏低是人所共知，而的士一日的生意大多是中短途客，加價後相關車費增幅不會太多，相信市民不會介意。

綠的今年7月起錶加至$23.5元 擬再申加至$29.5

新界的士綠的今年7月起加價，起錶價由20.5元加至23.5元。不過事隔5個月，香港的士小巴商總會與12個的士團體聯署，指的士收費滯後，計劃再向運輸署申請綠的加價。

商會提出兩個方案，兩個均擬將起錶價加6元，一個方案擬明年第一季先加3元至26.5元，2024年再加3元至29.5。另一個方案則為明年第一或第二季，直接加6元至29.5。

▼市區的士擬提出加價至33元▼

