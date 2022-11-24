加價潮｜市區的士明向運輸署申加價6蚊　落旗由27元加至33元

多項公共事業服務加風四起，繼天星小輪、電費及各專營巴士申請加價或公布加幅後，今年7月已加價市區的士（即「紅的）」，明日（25日）將再向運輸署申請落旗收費再加6元至33元。



香港的士小巴商總會理事長周國強表示，因受疫情影響及泰加保險事件影響，去年平均一年內有4個月租金均用作繳付保費，而的士收費已落後逾20%，冀提高的士司機收入留住人才，並追回落後車費。他指計劃向運輸署提兩方案，包括一次過加6元，以及分兩年每年加3元，又稱會續游說新界的士亦申加價。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成則指，該會亦認同加價，但暫時仍在開會商共識，又稱新界的士現時仍在開會，大方向認為除落旗收費外，亦希望在2公里後收費加2毫左右，將在達共識後才會向運輸署申請。



的士業界2018年起提出加價申請，至今年才獲運輸署批准正式加價，7月起「紅的」落旗收費由24元增至27元，增幅約12.5%；新界的士「綠的」落旗則由20.5元加至23.5元，大嶼山的士「藍的」則由19元增至22元。

市區的士申加6元 正游說新界的士申請加價

加價不足半年，的士業擬明日再申加價。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，「紅的」業界已初步達成共識，希望「落旗」加價6元，即由現時的27元加至33元，即加幅約22.2%。他稱商會正游說「綠的」一同加價，但明日暫時只會提交「紅的」加價申請。

業界：運輸署拖五年方批加價 加6元只為追落後

他指出，業界上次申請加價，運輸署拖延數年才批准，至今年7月才正式加價，前後相差近五年，而運輸及物流局，以及運輸署均同意，本港的士收費已落後逾20%。他強調今次申加的6元只是追回落後，亦不希望「獅子開大口」，導致社會較大反應。

香港的士小巴商總會理事長周國強。(資料圖片/盧翊銘攝）

周稱，受疫情影響，零件、維修費用均有所增加，加上泰加保險事件，的士保費由2.7萬加至5.5萬，「墊底費」亦由1.5萬加至3萬元，形容一年租金約四個月均拿去交保費。

平均一架舊車保費、墊底費都佔一年租嘅四個月，諗到無辦法再諗，各行各業都調整人工，留住司機要想辦法改善佢哋收入，好似有啲司機去咗揸uber咁，代表（的士業）人工唔夠吸引。 香港的士小巴商總會理事長周國強

香港的士小巴商總會理事長周國強。(資料圖片/盧翊銘攝）

提議兩加價方案 研分兩年每年加3元

面對各公共交通工具、公共服務均申請加價，周坦言不希望「一次加6蚊」會造成市民有不好的感覺，故計劃向運輸署提出兩個方案，包括一次過加6元，以及分兩年加6元，每年加3元。

現時入境限制及社區距離措施陸續放寬，周國強坦言的士生意有好轉，現時見早更已恢復九成生意、夜間亦回復至八成，但前提是現仍有400架的士「冇人揸」，「表面好似好睇咗，但事實香港本身任何行業都唔夠人，希望署方會加快處理，最快下年第一季可以加到。」

的士車行車主協會永遠會長吳坤成指。（資料圖片）

吳坤成：研2公里以後跳錶加2毫 整合意見才交申請

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，現時該會仍在整合業界意見，業界主流認同需要加價，但「紅的」、「綠的」的加價方案仍需整合意見，並指「綠的」亦正在開會。他稱業界暫時未有共識加多少，但有意見認為除落旗加價外，短中長途收費亦希望檢視，例如在2公里以後跳錶加2毫，「想等埋數據一次過提交理據申請。」

他強調，政府燃料補貼將演下月底到期，預料缺少補貼下，每架的士支付的燃料開支會增加近50%，料每月可能達3,000元以上，再加上保險費急增，故認為需要加價。