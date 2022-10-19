施政報告｜2027年底前投入3000輛電動的士　全港六分一的士要換車

政府近年積極推動電動車，新一份《施政報告》透露，將會在2027年年底前投入約700輛電動巴士，以及約3,000輛電動的士，按目前全港約有1.8萬輛的士推算，即佔整體約六分一。



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明年試行新一代電動的士和氫燃料電池雙層巴士

為爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，政府將在未來三年，在額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施，明年亦會試行新一代電動的士和氫燃料電池雙層巴士及重型車輛。

《施政報告》列明，港府在2025年或之前將要完成兩項任務，包括公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖，以及制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。

政府會在2027年年底前投入約3,000輛電動的士。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士

此外，政府亦會在2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士。根據運輸署資料，現時本港有18,163輛的士，按該數量推算，日後電動的士數量將佔整體近兩成。

環保署早前回覆《香港01》指，新能源運輸基金今年年初批出兩宗涉及四輛新款電動的士的申請，其中一輛電動的士已於9月1日開始營運。為了進一步推動的士電動化，當局正積極鼓勵汽車供應商引入更多適合在香港使用的電動的士型號，並開始籌建快速充電網絡，並強調會考慮業界意見，包括為電動的士充電費提供補貼等建議。

綠色和平︰環保政策著墨不多 多屬舊調重彈或瑣碎措施

環保團體綠惜地球歡迎加快綠色運輸轉型，指氫能是未來方向，香港各區已鋪設煤氣管線多年，可直接在地轉化成氫氣供氫能車輛使用，若同時修例容許巴士及其他車輛使用氫能作燃料，將有助加快轉型進程。

綠色和平亦指，《施政報告》對環保政策著墨不多，當中多屬舊調重彈或瑣碎措施，未有訂立更進取的碳中和、減廢政策及KPI，反而堅持強推明日大嶼，繼續為大自然造成不可逆轉的破壞。綠色和平對此表示失望，建議新一屆政府須推出創新而進取的環境政策，否則在愈趨惡化的環境下，市民生活的宜居度只會不進則退。

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